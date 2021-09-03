“لا اتصالات مع إسرائيل في هذا المجال ولا في غيره”

الحكومة الموريتانية ترد على التقارير الصهيونية

نفى وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، المختار ولد داهي، وجود أي اتصالات بين بلاده والكيان الصهيوني “لا في السر ولا في العلن”. وقال الوزير في ندوة صحفية، نهاية الأسبوع، بالعاصمة بنواكشوط: “أنفي نفيا قاطعا أي اتصالات مع إسرائيل في هذا المجال ولا في أي مجال”

وتابع: “أريد أن أقول إن علاقاتنا تحكمها القضية الفلسطينية وتقوم على ثابتين، انحيازنا المطلق لمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني حيث حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني تجد الدبلوماسية الموريتانية، والثابت الثاني أن ما نقوم به في علاقاتنا الدبلوماسية علنا ليس فيه ما هو سري… علاقاتنا فوق الطاولة وصفر تحت الطاولة”.

وجاءت تصريحات الوزير الموريتاني ردا على تقارير إعلامية صهيونية، تحدثت الأربعاء عن وجود اتصالات مكثفة ومتقدمة مع الحكومة الموريتانية لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين.