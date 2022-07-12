لا اتفاق بين بن ناصر وميلان لحد الآن

رحيله عن الفريق أمر غير وارد

أكدت تقارير إعلامية ايطالية أن نادي ميلان الإيطالي، لم يتوصل لحد كتابة هذه الأسطر إلى اتفاق رسمي مع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر من أجل تمديد عقده مع الفريق، وهذا بسبب الخلاف القائم بين الطرفين حول الراتب السنوي.

وأكد موقع “ميلان نيوز”، أن مفاوضات إدارة “الميلان” دخلت منذ أشهر في محادثات مع إسماعيل بن ناصر للتجديد، لكن ولحد الآن لا يوجد اتفاق بين الطرفين، لكن هناك شعورا بأنه سيتم التوصل إليه في الأسابيع القليلة المقبلة، كون رحيل اللاعب عن الفريق أمر غير وارد، خاصة بعد رحيل الإيفواري فرانك كيسي إلى برشلونة الاسباني.

وأوضح ذات المصدر، أنه يتوجب على إدارة ميلان تعديل عقد لاعب الوسط الجزائري مع زيادة من 1.5 مليون يورو الحالية إلى 3.5 مليون بالإضافة إلى المكافآت، بينما أكدت مصادر أخرى أن الدولي الجزائري يشترط الحصول على 4 مليون يورو سنويا، خاصة بعد استحواذ مجموعة “ريد بيرد” الأمريكية على ملكية النادي.

وكان أفضل لاعب في كأس إفريقيا 2019، قد منح موافقته على تجديد عقده الذي ينتهي عام 2024 لفترة إضافية، قبل أن يطلب مهلة جديدة من أجل التفكير في مستقبله مع الفريق.

ويعتبر بن ناصر أحد أعمدة “الروسينيري”، إذ استعاد في الموسم الماضي أفضل مستوياته البدنية والفنية وساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الإيطالي.

ومنذ انتقاله لميلان عام 2019، شارك بن ناصر في 105 مباريات بمختلف المسابقات ساهم خلالها في 10 أهداف ما بين صناعة وتسجيل. وتجدر الإشارة إلى أن بن ناصر يملك شرطا جزائيا في عقده يسمح له بالرحيل لنادٍ غير إيطالي شريطة دفع مبلغ 50 مليون يورو.