لا بديل عن الأمن الغذائي.. وهجرة النخبة ليست الحلّ

شدّدت على تكاتف الجهود الوطنية.. جبهة المستقبل:

دعا رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، السبت من تيبازة، إلى “تكاتف جهود الجميع من أجل تحقيق الأمن الغذائي للجزائر”.

وقال بلعيد خلال تجمع شعبي نشطه بتيبازة ضمن الاحتفالات بعيد المرأة إن “الظروف الحالية التي يمر بها العالم تتطلب تكاتف جهود الجميع من سلطة وأحزاب ومثقفين وجمعيات مجتمع مدني لضمان تحقيق الأمن الغذائي للوطن”.

ويعتقد رئيس جبهة المستقبل أن “الحرب الدائرة في أوروبا سيكون لها بدون شك تداعيات وتأثيرات كبيرة”، وقال إن ذلك “يتطلب العمل على تحقيق الأمن الغذائي للوطن لأن عالم اليوم لا يعترف بالضعيف والفقير”.

ومن أجل ذلك، يرى بلعيد أنه “يتوجب تحقيق التماسك بين مؤسسات الدولة والطبقة السياسية وتوحيد الجهود ومساندة رئيس الجمهورية من قبل الشعب لجعل الجزائر في مأمن عن كل مخاطر”.

وفي رسالة قال إنها موجهة للمثقفين والجامعيين، أكد بلعيد أن الهجرة “ليست حلا مثاليا” مؤكدا أن دور المثقف والجامعي “أساسي ومحوري” في تحقيق النهضة المنشودة للوطن، لأن “الدولة القوية تبنى بسواعد شبابها ونخبتها التي يتطلب منها أن تكون على قدر من الوعي والمسؤولية للمشاركة في النهضة والانطلاق الحقيقي”، كما أضاف.

وبخصوص المرأة الجزائرية، رافع بلعيد من أجل إعطائها مكانتها الحقيقية، مبرزا أنها عانت أيما معاناة خلال الاستعمار وكافحت جنبا لجنب مع أخيها الرجل.

ب. ل