”لا بد أن نلعب كل موسم الأدوار الأولى وليس من أجل البقاء”

مدرب مولودية وهران عبد القادر عمراني:

دعا مدرب مولودية وهران، عبد القادر عمراني، إلى إعادة ”ترتيب البيت” داخل النادي بعد أن نجح بصعوبة في تجنب الهبوط إلى بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، تاركًا في نفس الوقت الشكوك تحوم حول مستقبله الشخصي مع الفريق.

وصرح عمراني للصحافة، على هامش الحصة التدريبية الأخيرة لفريقه بوهران هذا الموسم وقبل مواجهة مولودية الجزائر بالعاصمة، بأن ناديا بحجم مولودية وهران ”لا يستحق الاكتفاء باللعب من أجل البقاء، لأنه من المفترض أن يلعب الأدوار الرئيسية في كل موسم، ولكن للقيام بذلك يتطلب إعادة ترتيب البيت الداخلي من خلال امتلاكه لإدارة قوية على وجه الخصوص”.

وانتهز أنصار مولودية وهران حصة العمل الأخيرة للموسم للاعبين بميدانهم لتكريم المدرب عمراني الذي يعود له الفضل، حسب هؤلاء الأنصار، في تجنيب فريقهم السقوط إلى الرابطة الثانية بعد المشوار الجيد الذي حققه منذ انضمامه إليه في مرحلة العودة، وهو التكريم الذي تشرف به كثيرا ابن تلمسان، على حد تعبيره.

وأضاف: “بصراحة، لقد فاجأني هذا التصرف من طرف الأنصار. إنها لفتة تعكس تقديرهم وقبل كل شيء ارتباطهم بالنادي. لكن يجب أن أقول أيضًا إن الفضل لا يعود لي وحدي، ولكن أيضًا لكل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني. آمل أن تتحسن الأمور في الموسم المقبل، حتى لا تواجه المولودية مثل هذا الوضع”.

وعانى فريق ”الباهية” من عدم استقرار مزمن هذا الموسم، على الصعيدين الفني والإداري، وهو ما أثر على نتائجهم لينتظروا إلى غاية الجولات الأخيرة من البطولة لضمان بقائهم في الرابطة الأولى.

وتبين بأن الاستنجاد بعمراني، ثالث تقني يقود الفريق هذا الموسم بعد عز الدين آيت جودي ومعز بوعكاز، كان قرارا صائبا. فتحت إشرافه، خسرت المولودية مرة واحدة فقط في 16 مباراة، كما أنها نجحت في إبقاء سجلها خاليا من الخسارة لمدة 13 مباراة متتالية، وهو إنجاز لم يحققه أي نادٍ آخر في بطولة الدرجة الأولى هذا الموسم.

وبفضل هذا المشوار، زادت شعبية عمراني بين الأنصار المحليين بشكل كبير، كما يتضح من مطلبهم بالاحتفاظ به تحسبا للموسم المقبل، وهو الطلب الذي لم يفصل فيه المعني بعد، حيث شدد على أن “ما يهم أكثر هو أن يحدث تغيير داخل النادي بإسناد أموره إلى إدارة قوية”، مذكرا في هذا الشأن بتجربة سابقة له مع شباب بلوزداد الذي كان قد التحق به في نفس الظروف ”إلا أن كفاءة الإدارة الجديدة التي استلمت شؤونه آنذاك سمحت له منذ ذلك الوقت بالفوز باللقب تلو الآخر”. يذكر أن آخر لقب فازت به مولودية وهران يعود إلى سنة 1995 عندما توجت للمرة الرابعة في تاريخها بالبطولة الوطنية.