لا بد من إثبات أحقيتنا في المشاركة في العرس العالمي

نال الثناء من بلماضي ومحرز.. إسلام سليماني:

اعتبر الدولي الجزائري اسلام سليماني أن الهدف الذي سجله، الجمعة، بالكاميرون، ومنح الفوز للتشكيلة الودية في ذهاب فاصلة المونديال، جاء بفضل العمل الجماعي الذي قام به اللاعبون طيلة اللقاء.

وقال في تصريحات صحفية بعد اللقاء: “أظن أن هدفي جاء بفضل العمل الجماعي الذي قام به الفريق بأكمله.

كنا متيقنين من قدرتنا على التسجيل في حال تمكنا من المحافظة على الأداء الرجولي والتماسك الدفاعي والحمد الله على توفيقي”.

وعن تمكنه من التسجيل وعن اقترابه من الوصول إلى الرقم الذي حققه دروغبا، حيث لم يبق إلا هدف واحد من ذلك، قال سليماني في تصريحات صحفية: “الأرقام القياسية لا تهمنا في الوقت الراهن لأننا لم نحسم بعد التأهل إلى المونديال”، علما أن إسلام سليماني يتصدر ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني الجزائري، حيث سجل أمام المنتخب الكاميروني هدفه الأربعين.

وكان رياض محرزقد أشاد بإسلام سليماني، في الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة الخضر أمام الكاميرون، وقال إنه يستحق أن يكون رفقة المهاجمين الكبار في إفريقيا لأنه هو أيضا مُهاجم كبير، حيث وصل لهدفه الـ40 ونحن محظوظون بوجوده معنا، وسُعداء بتواجده في المنتخب الوطني لأنه أيضا من بين أفضل المهاجمين في العالم، وهو أسطورة لا بد أن نشيد به.

من جهته، مدح المدرب جمال بلماضي مهاجمه إسلام سليماني، عقب قيادته كتيبة المحاربين، لتجاوز عقبة المنتخب الكاميروني (1-0)، في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم. وقال بلماضي: “إسلام سليماني أسطورة حقيقية. إنه لاعب رائع، ويقدم الكثير فوق أرضية الميدان، ويساعد الفريق في أي وقت نحتاجه”.

ع. ع