لا بد من برامج تكوينية للخلايا الجوارية

وزيرة التضامن الوطني:

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو أن مصالح الخلايا الجوارية للتضامن تلعب دورا هاما في تجسيد البرامج التنموية الوطنية، من خلال التحقيقات الاجتماعية للأسر والعوائل، وكذا الخرائط الجغرافية للمناطق. وخلال إشرافها على أشغال اللقاء الوطني حول “دور الخلايا الجوارية للتضامن في التنمية الاجتماعية” المنظم بقصر المؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ثمنت كريكو دور وكالة التنمية الاجتماعية التي هي أداة من أدوات قطاع التضامن في تعزيز المجهودات الداعمة للتوازن الاجتماعي، والتكفل بالفئات الهشة والمحرومة عبر الخلايا الجوارية الموجودة عبر الوطن والبالغ عددها 275.

وأشارت بهذا الخصوص إلى أن الخلايا الجوارية تشكل جهازا يرافق مجهودات الدولة الرامية، من خلال القيام بالتحقيقات الاجتماعية للأسر والعوائل، هذه التحقيقات التي تعتبر دعامة أساسية للجماعات المحلية في التكفل بهذه الفئات، ومساعدتها في استهداف الأسر المستحقة للدعم، وبالتالي تنمية المناطق لاسيما المعزولة منها.

وبالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه الخلايا، شددت وزيرة التضامن على أهمية دعم تخصصات الخلايا الجوارية وتكوينها في إطار مقاربة تعتبر الاستثمار في الموارد البشرية وتأهيلها عنصرا أساسيا في دفع مسار التنمية بالبلاد.

كما أكدت ضرورة العمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية لاسيما الداخلية وفعاليات المجتمع المدني لضمان التكفل الأمثل بالمناطق المعزولة ومواصلة الجهود لتجسيد النتائج المرجوة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

من جانبها، أشادت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر، فايزة بن دريس، بالمكاسب المحققة في مجال التكفل بالفئات الهشة، فضلا عن الإنجازات التي أحرزتها المرأة الجزائرية في العديد من المجالات.