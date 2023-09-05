“لا تباع ولا تشترى”.. أمير سعودي يرد على كاتب شبه محمد صلاح بالأهرامات

رد أمير سعودي على تغريدة كاتب يمني مقيم بالإمارات، شبه خلالها اللاعب المصري محمد صلاح بالأهرامات التي لا تباع ولا تشترى.

وكان الكاتب هاني مسهور قد نشر عبر حسابه على منصة إكس، صورة للاعب الدولي محمد صلاح بقميص ليفربول، وعلق بالقول: “كالأهرامات والتاريخ هذه أشياء لا تشترى أبدا.. كن كما أنت عالياً غالياً بلا ثمن”، ما فهمه البعض على أنه إشارة لعدم تعاقد اللاعب مع نادي “الاتحاد” السعودي.

وأعاد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز نشر تغريدة مسهور معلقا: “أستاذ هاني: بيع (عقد) محمد صلاح من نادي المقاولون الى نادي بازل عام 2012، ثم اشترى (عقده) تشيلسي من بازل عام 2014، ثم أعاره تشيلسي إلى نادي فيىورتنينا، فنادي روما عام 2015 و2016، ثم اشترى عقده ليفربول عام 2017..وهذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم ولاعبيها”.

وأضاف: “وصلاح عقده يباع ويشترى كباقي اللاعبين كما رأيت، ولا علاقة للأهرامات والتاريخ بالأمر.. أخيرا قد يفكر مانشستر سيتي يوما ما في شراء عقده ويقبل ليفربول أو يرفض، وحينها لا أظن أنك ستغرد أن محمد صلاح كالأهرامات والتاريخ”.

يذكر أن الأمير بن مساعد رد، مؤخرا، أيضا على تدوينة نشرت عبر منصة إكس انتقدت “شراء” المملكة للمشاهير المصريين.

وكشفت تقارير في وقت سابق، أن اتحاد جدة عرض 100 مليون يورو على ليفربول، مقابل التخلي عن صلاح، الذي سيحصل بدوره على 200 مليون يورو إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.