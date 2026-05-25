لا تتخلصي منها.. هذه فوائد لية الخروف!

تُشير الدراسات إلى أن لية الخروف تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية التي تساعد الجسم أثناء فترات نقص الغذاء، وتمنحه الطاقة.

كما ذكرت دراسة أخرى أن دهن لية الخروف يُعتبر “زيتا طبيعيا عالي الجودة”، ويحتوي على مركبات دهنية تدخل في التغذية والطهي التقليدي.

ومن الفوائد الغذائية التي تشير إليها الأبحاث:

– مصدر مرّكز للطاقة والسعرات الحرارية.

– تساعد على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل A وD وE وK.

– تحتوي على أحماض دهنية تدخل في بناء الخلايا والهرمونات.

– تمنح إحساسا بالشبع لفترة أطول.

– استُخدمت تقليديا في المناطق الباردة لتوفير الطاقة والدفء، وفق موقع link.springer.

اللية في الهدي النبوي

روى ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ:

“دَوَاءُ عِرْقِ النّسَا أَلْيَةُ شَاةٍ أَعْرَابِيّةٍ تُذَابُ ثُمّ تُجَزّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمّ يُشْرَبُ عَلَى الرّيقِ فِي كُلّ يَوْمٍ جُزْءٌ”.

وهناك بحوث علمية حول هذا الموضوع، فالشاة الأعرابية تتغذى على الأعشاب، وبالتالي فإن إليتها تحتوي على الدهون غير المشبعة، والغنية بأنواع من الدهون تسمى (اوميغا 3) الحموض الأمينية، وهي حموضة لها فائدة في الجسم على عكس الدهون غير المشبعة.

فيكون أن يتم تقطيع الإلية إلى قطع صغيرة، ثم يتم إذابتها بدرجة حرارة متوسطة، دون الوصول إلى درجة حرارة عالية، مثل ما يحدث مع قلي الدهون. هذه الدرجة المتوسطة كافية لإذابة الدهون المفيدة، وهي درجة 47 مئوية، والذوبان على هذه الدرجة يبقي الدهون سائلة، ولا تتجمد مرة أخرى حتى بعد وضعها في الثلاجة، فهذه الدهون تبقى ذائبة إلى درجة 11 تحت الصفر، حسب موقع islamweb.

أهم الفيتامينات التي تحتويها لية الخروف

رغم أنها تُعرف بكونها مصدرا للدهون، إلا أن لية الخروف تخفي في طياتها مجموعة مدهشة من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم، خاصة في موسم الأعياد.

فيتامين D: دعم المناعة

مع قلة التعرض للشمس وقلة تناول الأسماك، يُعاني كثيرون من نقص فيتامين D لكن لية الخروف، خاصة من الخراف التي تربت في المراعي المفتوحة، تحتوي على هذا الفيتامين الحيوي الذي يعزز المناعة، ويقوّي العظام، ويقلل الالتهاب.

فيتامين A: لصحة العيون والبشرة

خلال أيام العيد المزدحمة، يحتاج الجسم إلى تجديد خلايا الجلد والتعافي من الإرهاق. فيتامين A الموجود في الليّة يساعد في تحسين النظر وترميم البشرة، خاصة في حالات الجفاف أو التعب العام.

فيتامين K2: حماية القلب والعظام

من أبرز الكنوز الموجودة في لية الخروف هو فيتامين K2، النادر والمهم لصحة الشرايين والعظام. يعمل هذا الفيتامين على توجيه الكالسيوم نحو العظام بدلا من تراكمه في الأوعية، مما يقلل خطر تصلب الشرايين.

فيتامين E: الشباب الطبيعي ومضاد الأكسدة

فيتامين E يحارب الجذور الحرة، يعزز الخصوبة، ويمنح البشرة إشراقا طبيعيا، ما يجعله من أسرار الجمال الخفيّة في لية الخروف، وفقا لموقع babonej.

خطوات عملية لاستخلاص دهن الضأن منزليا

يمكنك تسييل دهن الضأن بسهولة في المنزل باتباع الخطوات التالية:

-ابدئي بتقطيع لية الخروف إلى قطع متوسطة بحجم قبضة اليد، بعد تنظيفها جيدا بالماء والملح، ثم ضعيها في المجمد بعض الوقت لتسهيل تقطيعها.

– قطعي الدهن إلى مكعبات صغيرة لا يزيد حجمها على 2.5 سم تقريبا، أو استخدمي المبشرة لتحويله إلى شرائح رفيعة، فكلما صغر حجم القطع، أصبح الذوبان أسهل وكانت النتيجة أفضل.

– ضعي قطع الدهن في قدر عميق ثم أضيفي كمية مناسبة من الماء، يفضل أن تكون نسبة الدهون إلى الماء 2:1.

– ضعي القدر على نار متوسطة الحرارة حتى يبدأ بالغليان، ثم خففي الحرارة واتركيه على نار هادئة لمدة تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى يذوب تدريجيا وينفصل عن الأنسجة، مع مراعاة التقليب من حين لآخر، لتجنب التصاق أي قطع بقاع الإناء.

مع استمرار الغليان، يتبخر الماء ويتحول الدهن إلى سائل صاف، بينما تتبقى قطع ذهبية مقرمشة يمكن الاحتفاظ بها واستخدامها لاحقا.

– بعد الانتهاء من عملية الإذابة، ارفعي القدر عن النار واتركي الدهن يبرد قليلا لمدة 30 دقيقة إلى ساعة، ثم يُصَفَّى جيدا باستخدام مصفاة معدنية.

– احفظي الدهن المصفى في عبوات زجاجية نظيفة وجافة مع ترك مساحة فارغة بسيطة في أعلى العبوات، ثم أغلقيها بإحكام بعد أن يبرد تماما.

– يمكنك الاحتفاظ بكمية من الدهن في درجة حرارة الغرفة للاستخدام اليومي، وسيبقى صالحا لأشهر، لكنه يكون أكثر عرضة للتلف بسبب الضوء والهواء، لذا يفضل تخزينه في الثلاجة في عبوات محكمة الغلق لضمان بقائه صالحا لفترة قد تتجاوز عاما كاملا، حسب موقع aljazeera.