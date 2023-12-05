“لا تجبري ابنك على تناول الطعام”.. خبير يحذر من مخاطر غير متوقعة

حذر خبير روسي من المخاطر غير المتوقعة لإجبار الطفل على تناول الطعام، مشددا على ضرورة مراعاة رغبته تجنبا لحدوث مشاكل آنية ومستقبلية.

وبحسب ما أفاد موقع نوفوسيتي فقد صرح الدكتور دينيس دولغوف أخصائي علم النفس السريري، بخطورة إجبار الطفل على تناول كل الطعام الموجود في الطبق، لأنه يسبب اضطرابات صحية عديدة.

وأضاف دينيس أن عادة إجبار الطفل على تناول كل ما هو موجود في الطبق مهما كانت كمية الطعام، يمكن أن تسبب مشاكل حالية ومستقبلية في السلوك الغذائي.

وقال دينيس ” أن العبارات المألوفة التي تقال عادة للأطفال لحثهم على تناول كل الطعام الموجود في الطبق تضر صحتهم وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة واضطرابات عديدة.

وأشار إلى أن مركز الجوع في الدماغ البشري يتم برمجته حسب عادة الشخص على سبيل المثال يمكن أن يكون الإنسان قد أكل ما يشعره بالشبع، لكنه مع ذلك يستمر في تناول الطعام لأنه معتاد على إنهاء كل شيء في طبقه، وهذا يؤدي إلى تنشيط مركز الجوع من جديد.

والمكملات الغذائية التى يتناولها الشخص في بعض الأحيان تؤدى للإفراط في تناول الطعام والجميع يعرف العواقب: الوزن الزائد، والسمنة في مرحلة ما، واضطراب الأكل.

ويقدم الأخصائي نصائح للتخلص من هذه العادة السيئة أهمها تناول الطعام حتى الشعور بالشبع وحينها يتوقف عن تناول الطعام مباشرة، وأنه ليس مجبرا على تناول كل ما في الطبق .