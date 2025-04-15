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الجزائر
شدد على تجسيدها في آجال معقولة... بوجمعة:

لا تسامح في حال تأخير تنفيذ قرارات العدالة

ق. و
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لا تسامح في حال تأخير تنفيذ قرارات العدالة
ح.م
وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الثلاثاء بجيجل، بأن “مصداقية العدالة تتجلى من خلال مدى تنفيذ الأحكام المدنية والجزائية الصادرة عنها”.
وأوضح الوزير في تدخل له على هامش استماعه لعرض حول سيرورة قطاع العدالة بولاية جيجل، على مستوى مجلس القضاء الجديد بعاصمة الولاية ، بأنه “لا يمكن للعدالة أن تتجسد إذا لم تنفذ أحكامها”.
كما أبرز بأنه “لن يكون هناك تسامح في حال تأخير تنفيذ قرارات العدالة سواء من طرف القضاة أو مساعدي العدالة”، مشيرا إلى أن مختلف القرارات لا بد أن تنفذ في “آجال معقولة”.
من جهة أخرى، شدد وزير العدل حافظ الأختام على “ضرورة تسريع وتيرة رقمنة قطاع العدالة وانخراط الجميع في العملية، خاصة بالنسبة لمساعدي العدالة من موثقين وخبراء ومحضرين قضائيين للتخلي عن كل ما هو ورقي باعتبار هؤلاء (مساعدي القضاء) عنصرا فاعلا في تحقيق هذا الهدف الذي يندرج ضمن مسعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي خصص محافظة سامية للإشراف على عملية الرقمنة لما لها من انعكاس إيجابي على المواطن والوطن.
تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل حافظ الأختام، أشرف في مستهل زيارته للولاية على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء جيجل، مع الاطلاع على سير النشاط القضائي بالمجلس قبل أن يعاين المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بحي الفرسان بعاصمة الولاية.

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