لا تسامح مع المتلاعبين بأرواح الناس

سجن.. غرامات وسحب فوري لرخص السائقين المتهورين

يسابقون بعضهم غير آبهين بصراخ الركاب، ولا يتوقفون في محطات معينة ربحا للوقت، ويُنزِلون المسافرين حوافّ الطرق السريعة..هذه من تصرفات سائقي الحافلات الخواص داخل المدن أو عبر الخطوط الطويلة، غير آبهين بسلامة الراكبين، ولا بالمخالفات والعقوبات المنجرّة عن هذه السلوكات الخطيرة والمتهورة.

كثيرة هي السلوكات المُتهوّرة لسائقي الحافلات، والتي تتسبب غالبا في حوادث مرورية خطيرة، أزهقت أرواح مسافرين. وتقف المصالح الأمنية بالمرصاد لهذه السّلوكات، خاصة بعد تداول الفيديوهات على مواقع التّواصل الاجتماعي.

سارا في الإتّجاه المُعاكس لمسابقة بعضهما!

وفي هذا السياق، أدانت محكمة القليعة الإثنين، سّائقيْن حافلة بعقوبة عامين حبسا نافذا، عن تهمة تعريض سلامة المسافرين للخطر وإلغاء رخصتي سياقتهما. متبوعة بغرامة مالية قدرها 200 ألف دج مع منعهما من ممارسة نشاط النقل العمومي لمدة 3 سنوات.

وفي حيثيات القضية، أنّ السائقان “ب.ر” و “م.ي” قاما بمناورات وتجاوزات خطيرة على الطريق، غير آبهيْن بسلامة الراكبين، ما جعل أصحاب المركبات يقومون بتصويرهما.

وفي قضية مشابهة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لـ “سباق”، بطله سائقيْ حافلتيْن كانا يتسابقان ويتشاحنان للحصول على أكبر عدد من الزبائن، لدرجة جعلتهما يقودان الحافلتين في اتجاه معاكس لسير الطريق أي في الإتجاه الممنوع، مُعرضيْن حياة الركاب للخطر، في سلوك متهور وخطير. وألقي القبض على السائقيْن لاحقا، بعد التعرف على هويتهما.

وطالما حذرت مديريات النقل عبر الوطن، متعاملي النقل العمومي للأشخاص، من سلوكات غير قانونية، ومنها عدم اكمال مسار المسافرين، عن طريق إنزالهم قبل الوصول للمحطة النهائية بسبب الازدحام المروري.

سحبٌ لرخص الإستغلال ووضع الحافلات في المحشر

ويؤكد موظف سابق بمديرية النقل بالجزائر العاصمة ب، حسان، بأن كل سائق يقوم بسلوكات مثل المناورات الخطيرة، والتوقف في غير الأماكن المخصص لها، أو الإمتناع عن انزال الركاب في المحكمة المطلوبة، يقترف جنحة تعريض حياة الغير للخطر.

وأضاف “في حال لم تتسبب مثل هذه الجنح في خسائر مادية أو بالأرواح، فهي جنحة، عقوبتها عبارة عن تغريم السائق بمبلغ مالي ابتداء من 5 آلاف دج، مع إمكانية سحب رخص السياقة بشكل مؤقت أو دائم، وذلك حسب خطورة الواقعة”.

وقال إنه في حال ضبط أي ناقل من طرف مفتشي النقل أو مصالح الأمن أو اثر شكوى من مسافرين، يحال مباشرة أمام لجنة العقوبات، ويتعرض زيادة على العقوبات المذكورة أعلاه، إلى وضع الحافلة في المحشر لمدة لا تقل عن 45 يوما، وعند تكرار المخالفة يتم سحب رخصة الاستغلال.

ويؤكد محدثنا، بأن كثيرا من سائقي الحافلات الخاصة، خاصة داخل المحيط الحضري، يرتكبون “تجاوزات خطيرة ولامسؤولة، من شأنها المساس بالسلامة الجسدية للأشخاص”.