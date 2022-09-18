لا تسريبات ولا “مرادية موازية” في عهد الرئيس تبون

خلافا لما كان عليه الأمر طيلة 20 سنة مضت

يمارس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الدور المحوري في تسيير شؤون الدولة، فلم يعد تسيير شؤون قصر المرادية يتم في إطار مواز، غير رسمي وغير منظم، مثلما كان عليه الأمر لما يزيد عن عشريتين مضت.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في تقرير لها، الأحد، إن رئيس الجمهورية عكف على عصرنة تسيير المؤسسة الأولى في البلاد واضفاء الاحترافية عليها، والتقدم الهائل الذي تم احرازه في تسيير هياكل رئاسة الجمهورية.

فلا شيء الآن، تضيف الوكالة، يترك للصدفة، حيث وضع الرئيس تبون بصمته، لاسيما فيما يخص التحولات التي عرفها تسيير قصر المرادية.

ولعل الاعلان عن التعيينات التي يقرها رئيس الجمهورية أفضل مثال على التغير في نمط التسيير بالرئاسة.

وأوضح المصدر أن المعلومات لم تعد تتسرب قبل نشر بيان رئاسة الجمهورية، فاليوم لا تجرؤ أي وسيلة اعلام على التكهن بأسماء المغادرين أو الوافدين. فلقد ولّى عهد الاشاعات وتسريب المعلومات صحيحة كانت أم غير ذلك، أين كانت فيه جريدة الكترونية وقناة تلفزيونية معروفتين تحوزان على القائمة المرسلة من الرئاسة 48 ساعة قبل وكالة الأنباء الرسمية.

وتابعت الوكالة أن “الأمور لم تكن تسير على ما يرام في تلك الفترة، فالحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة بعد ثلاثة أشهر من عمل تقييمي دقيق لمردود كل وال، لم تحد عن هذه القاعدة التي رسخها رئيس الجمهورية”.

وأكد المصدر أنّ المعنيين أنفسهم بهذه الحركة لم يتم اعلامهم إلا لحظات قبل الاعلان الرسمي.

لقد حدد الرئيس تبون النهج الواجب اتباعه، مشددا على ضرورة تحلي وزرائه بـ”السرية” و”الانضباط”، إذ يتعين عليهم السهر بشكل خاص على احترام ما يتم تداوله خلال مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة، فالأمر متعلق بمصداقية الدولة، على حد تعبير المصدر.