-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الأحوال الجوية: تنبيه خاص حول رياح قوية مصحوبة بعواصف عبر عدة ولايات
الجزائر
دبلوماسيون وسياسيون وجامعيون يؤكدون

لا تسوية للنزاع في ليبيا دون الجزائر

الشروق أونلاين
  • 487
  • 0
لا تسوية للنزاع في ليبيا دون الجزائر
أرشيف

أكد دبلوماسيون وسياسيون وأساتذة جامعيون أنه لا يمكن الحديث عن أي تسوية للنزاع في ليبيا دون الجزائر، مشددين على أن أي حل لا بد أن يكون مرفوقا بالمبادئ الأساسية التي تضمنتها المقاربة الجزائرية لا سيما تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة الليبية باعتبارها الطريق الوحيد للخروج من الأزمة.

وأكد سفير الجزائر السابق في ليبيا، صالح بوشة، خلال مداخلته في ندوة نظمها مركز الشعب للدراسات والبحوث بعنوان “مستقبل الأزمة الليبية: ليبيا إلى أين ..؟” بالجزائر العاصمة، أنه لا يمكن التحدث عن تسوية النزاع في ليبيا دون الجزائر أو أن يكون الحل ضد الجزائر، مضيفا أن “حل النزاع لا بد أن يكون مرفوقا بمقاربة تجمع بين المبادئ الأساسية التي تضمنتها المقاربة الجزائرية”.

وأبرز المتحدث في هذا الشأن أن الجزائر سعت من خلال مقاربتها لأن تكون تسوية النزاع لصالح الشعب الليبي في المقام الأول، وأن يكون هو صاحب القرار السيادي إضافة الى جمع كل مكونات الشعب الليبي وتحقيق مصالحة وطنية من خلال حوار وطني بين الفرقاء ومواصلة الدعم، لا سيما الأمني، لتمكين الجارة الشرقية من استكمال بناء مؤسساتها الأمنية وكذا الاقتصادية.
ولفت الدبلوماسي إلى “أهمية الحل الإقليمي لتسوية النزاع في ليبيا، وهو الأمر الذي أكده الخطاب السياسي الرسمي الجزائري والذي بدا واضحا من خلال عديد اللقاءات التي نظمتها الجزائر لتسوية الأزمة الليبية”، داعيا في هذا السياق دول الجوار الليبي لأن تؤدي “دورا فاعلا وأن تكون الشريك الأساسي لليبيا للخروج من هذه الأزمة بالنظر إلى التحديات الأمنية والجيو سياسية”.

ويرى بوشة أن “الأزمة الليبية اليوم مستمرة بكل أشكالها وتعقيداتها ولاتزال تصطدم بالمسار الدولي”، مبرزا أن تأجيل الانتخابات العامة التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر الماضي هو خير دليل على ذلك.

أما الدكتورة تسعديت مسيح الدين، أستاذة التعليم العالي بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ومديرة مخبر تحليل السياسات الشرق أوسطي، فتطرقت في مداخلتها إلى المشهد السياسي والأمني الحالي، مبرزة أنه “على الرغم من التحسن الذي شهده الملف الليبي لاسيما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وتخفيف حدة الانقسامات التي كانت موجودة على الساحة السياسية الليبية، غير أن ذلك يبقى غير فعال لغياب مؤسسات دولة قوية ترعى مصالح الشعب الليبي وتضعها فوق كل اعتبار”.

مقالات ذات صلة
أطراف تربويّة تسعى إلى غلق المدارس لأغراض خاصّة!

أطراف تربويّة تسعى إلى غلق المدارس لأغراض خاصّة!

إغلاق تام لمخابز قسنطينة إلى موعد غير معلوم

إغلاق تام لمخابز قسنطينة إلى موعد غير معلوم

الأكسجين

الأكسجين

محكمة وهران تدين جزائريا شارك في سطو مسلح بفرنسا

محكمة وهران تدين جزائريا شارك في سطو مسلح بفرنسا

وحوش بشرية تعذب معاقا ذهنيا

وحوش بشرية تعذب معاقا ذهنيا

هكذا يحاول الجزائريون تدبير معيشتهم في ظلّ الغلاء

هكذا يحاول الجزائريون تدبير معيشتهم في ظلّ الغلاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد