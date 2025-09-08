“لا تشاركوا بياناتكم عبر الهاتف”.. بريد الجزائر تُحذر

حذرت مؤسسة بريد الجزائر المواطنين من المكالمات الاحتيالية التي تصل إليهم باسمها وتطلب معلوماتهم الشخصية.

ونبهت المؤسسة في بيان لها أنه يجب التعامل مع الاتصالات الهاتفية التي تصل باسم بريد الجزائر وتطلب معلومات الشخصية اعتبارها محاولات احتيال.

وأكدت المؤسسة أن بريد الجزائر لا يطلب أبدا من زبائنه كشف معلوماتهم الشخصية عبر الهاتف.

ودعت بريد الجزائر في بيانها المواطنين إلى الإبلاغ فورا عند تلقي مثل هذه الاتصالات.

وقالت في بيانها أنه إذا شارك المواطن بيانته بالخطأ عليه فورا اتباع هذه الخطوات:

1- غيّر كلمات السر بسرعة.

2-راقب حسابك باستمرار.

3- اتصل بمصالح بريد الجزائر أو الجهات الأمنية لتفادي أي استغلال.