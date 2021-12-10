لا تعديل في تاريخ عطلة الشتاء بالجامعات

تشديد على مواصلة عملية التلقيح

أكدت مصادر موثوقة لـ”الشروق” بأن عطلة الشتاء في الجامعات لم تطرأ عليها أي تغييرات مثلما يروج له، ولا تزال مبرمجة وفق الرزنامة المعلن عنها سابقا من قبل وزارة التعليم العالي في الفترة الممتدة من 16 ديسمبر 2021 إلى غاية 2 جانفي 2022.

ومن جهة أخرى، شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة مواصلة عملية التلقيح على مستوى المؤسسات الجامعية والإقامات، وخاصة مع بروز بوادر دخول الجزائر في موجة رابعة من فيروس كوفيد 19.

وأبرقت الوزارة بمراسلة مستعجلة لمديري مؤسسات التعليم العالي ومديري الخدمات الجامعية، تحثهم على ضرورة الإسراع في تلقيح الأسرة الجامعية، وذكرت المعنيين بأنه سبق أن تمت مراسلتهم عدة مرات بشأن عملية التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 في الوسط الجامعي، والتي تم العمل على توفير كل الوسائل والآليات التي تساهم في إنجاحها، ولا سيما ما تعلق بضمان توفر اللقاح لفائدة الأسرة الجامعية، بالتعاون مع وزارة الصحة بمصالحها المختلفة، إلا أنه -تضيف المراسلة- تبين أن هناك إقبالا ضعيفا على عملية التلقيح.

وأفادت المراسلة بأن التقارير الدورية التي وصلت الوصاية كشفت بأن مستوى التلقيح جد ضعيف ولا يرقى إلى المستوى المأمول من أجل تفادي أي موجة محتملة، وهو ما يضع -حسبها- سير السنة الجامعية في وضع غير مستقر لا سيما مع تزايد حالات الإصابة على المستوى الوطني.

ولفتت الوزارة إلى أن حماية أعضاء الأسرة الجامعية من خطر هذا الفيروس الخبيث لا تحتاج حاليا سوى الاحتكام للضمير الإنساني والحس المدني وروح المسؤولية لدى كل فرد من أفراد الأسرة الجامعية “طلبة، أساتذة، موظفين”.