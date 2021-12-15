لا تعزلوا نزلاء دور العجزة بحجة كورونا!

شيخي لـ"الشروق":

قالت سعاد شيخي، رئيسة الجمعية الجزائرية للشيخوخة المسعفة، في تصريح لـ”الشروق”، إن المسنين في الجزائر، يحتاجون إلى الكثير من الرعاية، خاصة في ظل أزمة كورونا، حيث انتقدت سياسة الغلق الممارسة على مستوى بعض دور العجزة، والتي لا تسمح بدخول ممثلي المجتمع المدني او الزوّار إلى هذه الهيآت.

وأكدت شيخي، أنّ المسنين في هذه الدور يفتقرون إلى من يخفف عنهم ثقل الوحدة والعزلة، ويشاركهم يومياتهم، وترى شيخي أن حجة الوقاية من عدوى كورونا غير مقنعة، وذلك، حسبها، لأن هذه الفئة لا يمكن حمايتها من الوباء بعزلها وبإهمال الجانب النفسي.

وعلقت سعاد شيخي، قائلة “إذا كانت هناك وقاية من عدوى كورونا فتكون بتطبيق الإجراءات اللازمة”، مشيرة إلى “أنّ الجمعيات التي يسمح لنا بزيارة المسنّين في دور العجزة، تملك مهمة تخفيف وطأة الغلق وتوعية هؤلاء النزلاء وتعليمهم كيفية حماية أنفسهم من الفيروس”.

وأوضحت المتحدثة، أنّ الوقاية واللّقاح لا يكفيان لحماية نزلاء دور العجزة الذين يبحثون عن رعاية نفسية، ومن يحاورهم ويدخل الفرحة إلى قلوبهم.