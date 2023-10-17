“لا تغفروا ما يحدث لغزة”.. برلماني بريطاني سابق يدعو لإيقاف تجاوزات إسرائيل

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لبرلماني بريطاني سابق وهو يدعو لإيقاف تجاوزات إسرائيل في حق سكان غزة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أدلى جيرمي كوربن عضو سابق في البرلمان البريطاني ورئيس حزب العمال المعارض بخطاب تضامن مع الشعب الفلسطيني، ندد من خلاله بالحرب على غزة.

وظهر كوربن وهو يلقي خطابا طالب فيه بإنهاء الاحتلال والقصف على غزة وتحقيق سلام عادل ومستقر، مشددا على أن حرمان أناس أبرياء من حقوق الحياة الأساسية كالماء والكهرباء هو أمر لا أخلاقي، فضلا عن كونه غير قانوني.

وجاء في كلمته: “أقول لكل قائد سياسي في هذه الدولة: لا تتغاضَ عن جرائم الحرب وعن العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وإذا كنت تؤمن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان فإن عليك ألا تغفر ما يحدث الآن في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وفي وقت سابق، هاجم كوربين، دعم حزبي العمال والمحافظين لـ”حق إسرائيل في الدفاع نفسها”، دون اكتراث بالمدنيين الفلسطينيين وانتهاك القانون الدولي في غزة.

وأشار في مقال نشره موقع “تريبيون” إلى المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة، مع قطع إمدادات الغذاء والماء والكهرباء، والقصف المتواصل واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

ولفت كوربين إلى أن كلا من وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ووزير خارجية الظل ديفيد لامي؛ أعلنا دعمهما “لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنهما فشلا باستمرار في تحديد ماذا يعني هذا، حتى دون توضيح كيف يمكن تنفيذ هذا في إطار القانون الدولي”.

وتساءل كوربين عن “التعاطف مع الفلسطينيين الذين فقدوا أحباءهم وبيوتهم ومستقبلهم.. ماذا حدث للتطبيق العالمي للقانون الدولي؟”.

وأكدأنه إذا كان لدى قيادات الحزبين “أي نزاهة، فإنهم سيحزنون على أرواح الفلسطينيين الأبرياء، التي تم مسحها تحت اسم الدفاع عن النفس. يجب أن يخجلوا من جُنبهم وهم يعلمون أن هناك آخرين سيدفعون ثمن جرائم الحرب، التي يرفضون (قيادات حزبي العمال والمحافظين) مناهضتها”.

وشدد على إدانة استهداف جميع المدنيين بغض النظر عن هويتهم، “جميع الأرواح الإنسانية متساوية، فلماذا هو صعب على سياسيينا ليتمسكوا بهذا المبدأ الأخلاقي الأساسي؟”.

وأكد أن هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثيرون في بريطانيا عندما يعبرون عن دعمهم للفلسطينيين، و”هذا ليس دعما لحماس”.