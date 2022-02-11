لا تغيير في التجديد النصفي لمجلس الأمة

المحكمة الدستورية تعلن النتائج النهائية

بلغت نسبة المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وانتخابات أعضاء المجلس للولايات الجديدة 96.21 بالمائة، حسب النتائج النهائية المعلن عنها، الخميس، من قبل المحكمة الدستورية.

وفي هذا الإطار، أفاد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بأن النسبة النهائية للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين وانتخابات أعضاء الولايات الجديدة والتي كانت قد جرت السبت الفارط، قد بلغت “96.21 بالمائة عبر 58 ولاية”.

وبعد دراسة الطعون والفصل فيها، وطبقا للمادة 241 من القانون العضوي للانتخابات التي تنص على إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية في أجل 10 أيام من تاريخ استلامها للنتائج المؤقتة، قدم بلحاج مختلف المعطيات المتعلقة بهذه الانتخابات، مشيرا إلى رفض هيأته لـ”4 طعون من حيث الشكل” و”قبول طعن واحد، ورد من ولاية عين تيموشنت، من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع”.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين 27.151 ناخبا، أدلى 26.124 منهم بأصواتهم في هذه الانتخابات.

كما بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 24.151 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 1973 ورقة.

أما فيما يتصل بالانتماء السياسي للمنتخبين الـ68 الفائزين، فقد تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على أكبر عدد من المقاعد خلال هذه الانتخابات، بحصده لـ25 مقعدا، تلاه الأحرار الذين تحصلوا على 14 مقعدا، ثم التجمع الوطني الديمقراطي (11 مقعدا) وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني (5 مقاعد)، متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية والفجر الجديد وصوت الشعب (مقعدان)، ليحل بعدها كل من تجمع أمل الجزائر وحركة مجتمع السلم (مقعد واحد).