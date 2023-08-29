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حول سدّ النهضة

“لا تغيّرات ملموسة” في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا

الشروق أونلاين
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“لا تغيّرات ملموسة” في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا
أرشيف
السيسي وآبي أحمد

أعلنت وزارة الريّ في مصر مساء الإثنين في بيان، عن عدم تسجيل “تغيرات ملموسة” في مواقف إثيوبيا بشأن المفاوضات حول سدّ النهضة.

وجاء بيان وزارة الريّ المصرية في ختام جولة مفاوضات جديدة بشأن السدّ الإثيوبي في القاهرة، بين ممثلي كلّ من مصر وإثيوبيا والسودان.

وقال البيان إن الاجتماع “تمّ بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”. قبل أن يؤكد أن “جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي”.

من جهتها، كشفت الخارجية الإثيوبية أن الوفود المتفاوضة في القاهرة، اتفقت على أن تستضيف إثيوبيا الجولة المقبلة من المفاوضات في سبتمبر 2023.

وفي جويلية الماضي، توصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، على بدء “مفاوضات عاجلة” بخصوص قواعد ملء وتشغيل السدّ.

وتطالب مصر والسودان بإبرام اتفاق ملزم مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل السدّ، لضمان استمرار تدفق حصصها المائية من نهر النيل.

في حين تصرّ إثيوبيا على أن أشغال ملء السدّ بمياه النهر، لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي المصبّ مصر والسودان.

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