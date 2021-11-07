لا تقاعد مسبق.. و50 ألف مليار قرض سنويّ للمعاشات!

7 نقاط ظل في مشروع قانون المالية 2022

اصطدم أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برد وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي عبد الرحمن لحفاية، بخصوص إعادة فتح ملف التقاعد المسبق ودون شرط سن، حينما قال في لقاء مغلق مع اللجنة، أن الصندوق الوطني للتقاعد يقترض سنويا منذ سنة 2017 مبلغ 500 مليار دينار من المجلس الوطني للاستثمار، للتمكن من تغطية معاشات المتقاعدين بشق الأنفس.

استفسارات حول النقطة الاستدلالية ورسوم الزيت والسكر والدعم

ويؤجل هذا العجز عودة التقاعد المسبق في الظرف الراهن، في حين يطرح أعضاء لجنة المالية في التقرير التمهيدي المودع اليوم على طاولة نواب المجلس الشعبي الوطني 7 نقاط ظل في مشروع قانون المالية لسنة 2022.

ويعرّج التقرير التمهيدي إلى المواد التي تعالج خفض الضريبة على الدخل العام “إي أر جي” وقائمة المعنيين بمنحة الدعم التي يقرها مشروع قانون المالية المتواجد على طاولة اللجنة والذي تمت دراسة مختلف مواده على مدى 15 يوما عبر الاجتماع مع 18 وزيرا ومسؤولي الهيئات والمؤسسات المالية في الجزائر.

ووفقا لمصادر من لجنة المالية والميزانية، فقد استمر اجتماع اللجنة لدراسة التعديلات المقترحة في التقرير التمهيدي إلى غاية الواحدة صباحا من ليلة السبت، ومن المفترض أن يكون على طاولة نواب المجلس اليوم قبل الثانية بعد الزوال، حيث تم من خلاله التطرق إلى مجموعة من النقاط، منها رفع نسبة الرسم على القيمة المضافة لمادة السكر والإجراءات الخاصة باستيراد المادة الأولية لزيت المائدة الصوجا.

وحسب ذات المصادر، يتضمن التقرير التمهيدي نقاط ظل في قانون المالية للسنة المقبلة، حيث يطلب أعضاء لجنة المالية توضيحات بشأنها، خاصة ما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، بما يتراوح بين 1000 و1500 دينار، عبر المادة 31 من نص القانون، حيث يدعو أعضاء لجنة المالية إلى تقديم توضيحات بخصوص حجم الزيادات التي يتضمنها رفع النقطة الاستدلالية للعاملين في القطاع العمومي وتحديدا الإدارات، “إذ لا يمكن تقييم زيادات الأجور دون الحصول على تفاصيل كاملة حول كيفية فرض العملية، وقيمة زيادات النقطة الاستدلالية” يقول المصدر.

ويتطرق التقرير التمهيدي أيضا إلى المادة 187 التي تتضمن رفع الدعم واستبداله بمنحة خاصة للمستحقين من فئة المعوزين، حيث يطلب نواب لجنة المالية والميزانية نقاشا واسعا حول القرار، وتحديد آليات رفع الدعم واستبداله بمنحة إعانة، وأيضا المنظومة الإحصائية المعتمدة في هذه الخطوة، والفئات المستهدفة وقيمة المنحة التي ستحل محل الدعم، ويضيف المصدر: “نريد الإجابة عن الأسئلة كيف ومتى ومن؟”.

ومن المواد التي أثارت جدلا في التقرير التمهيدي الذي أعده أعضاء اللجنة، المادة 14 الخاصة بالضريبة على الفلاحة، حيث طالب النواب بتوضيحات في هذا الإطار، وأيضا بخصوص المادة 53 من مشروع قانون المالية لسنة 2022، والخاصة بتملك السكنات الإيجارية العمومية.

ودعا أعضاء اللجنة إلى تقديم تفسيرات بخصوص المادة 148 التي تتطرق إلى الرسوم الجمركية المفروضة على مادة الصوجا، والمادة 94 التي تتعلق بفرض الرسم على القيمة المضافة على السكر، ووصفوا المادتين الأخيرتين بالخطيرتين، مطالبين بتوضيحات حول طرق تنفيذها من دون احتجاجات ولا تغوّل البارونات.

وأكد المصدر أن أعضاء لجنة المالية سيطرحون نقاط الظل والغموض الخاصة بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة في التقرير التمهيدي، ويتركون للنواب حرية طرح التعديلات في أعقاب المناقشة بداية من اليوم، بحضور ممثل الحكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أما التعديلات التي تم طلبها فتتعلق بأخطاء طفيفة خاصة بالميزانيات.

وكان أعضاء لجنة المالية قد التقوا وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي خلال اجتماعات مناقشة الميزانيات، والذي تم طرح ملف عودة التقاعد المسبق ومن دون شرط السن معه، حيث صارح الوزير اللجنة بأن الوضع المالي للصندوق الوطني للتقاعد اليوم لا يسمح بذلك، مشددا على أن “سي أن أر” يقترض سنويا منذ سنة 2017 مبلغ 500 مليار دينار من بقايا أموال المجلس الوطني للاستثمار، للتمكن من الالتزام بتسديد معاشات المتقاعدين، في وقت تشهد صناديق الضمان الاجتماعي حالة عدم توازن مالية خطيرة.

كما التقى أعضاء لجنة المالية صبيحة السبت، وزير التجارة كمال رزيق، حيث تطرقوا رفقته إلى ملف ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والتي أرجعها إلى عوامل خارجية وارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، متوعدا بمحاربة المضاربة ومخزني ومحتكري الغذاء ومفتعلي الندرة، مشدّدا على أن منتج البطاطا سيكون في الأسواق خلال أسبوعين بسعر يتراوح بين 50 و70 دينارا، في حين أن منتج “سيربالاك” مسقّف بسعر 50 دينارا.