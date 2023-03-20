لا تقشف في المواد الأساسية وحذار من الوعود الكاذبة

ألزم الحكومة بمزيد من الضبط والتنظيم في التموين.. الرئيس تبون يشدد:

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين، الحكومة بالابتعاد عن إجراءات التقشف في توفير المواد الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان، مع ضبط السوق لتفادي التذبذب في التموين عبر الأسواق.

وجاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عرضا حول تموين السوق بالمواد الأساسية، تحسبا لشهر رمضان الكريم، حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح المصدر أن رئيس الجمهورية وجّه الحكومة بمزيد من الضبط والتنظيم وخصوصا في المدن الكبرى، فيما يتعلق بالتموين، تفاديا لأي شكل من أشكال التذبذب والمضاربة.

كما طالب الحكومة “بالابتعاد عن التقشف، في توفير المواد الأساسية للمواطنين، والعمل تدريجيا على التوجيه نحو نمط استهلاكي صحي، للفرد الجزائري”.

وقدم رئيس الجمهورية توجيهات عامة للحكومة خلال الاجتماع، تضمنت قرارا بتخفيض أسعار النقل الجوي والبحري، استثناء في رمضان، بنسبة 50 بالمائة، لفائدة جاليتنا الوطنية بالخارج، للسماح لهم إن أرادوا، قضاء هذا الشهر الفضيل، في أحضان عائلاتهم ووطنهم، نظرا للمتاعب الاقتصادية، في بلدان إقاماتهم.

كما أمر بإعادة بناء أسطول النقل البحري الجزائري، بعد استهدافه وتعرضه لمؤامرة ضد الدولة، مع إعادة التقييم التقني لسفن الأسطول الحالي، من أجل إعداد مخطط تجديده، وتطويره، إلى جانب تسريع عملية فتح خطوط جوية، نحو عواصم دول إفريقية.

كما أمر الرئيس تبون، وفق البيان، الوزير الأول بتقليص الاجتماعات الحكومية، إلا للضرورة، وتوجيه كل الجهود إلى الميدان، كون الجزائر اليوم، ليست بحاجة إلى سنّ قوانين قد تعكر حياة المواطنين، بل إلى إلغاء بعض منها، تجاوزها الزمن.

ودعا إلى التركيز على تنفيذ البرامج والمشاريع، التي تهم ملايين الجزائريين والتحلي ببعد النظر، في كل ما يخص رفاه المواطنين وراحتهم، كما هو مسطّر في البرنامج الرئاسي، الذي زكاه وانتخب عليه الشعب. وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مدير ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة للمتابعة الحثيثة، والتنفيذ الصارم لقرارات مجلس الوزراء.

كما أمر وزير الداخلية، تحت إشراف الوزير الأول، بوضع رزنامة زيارات ميدانية، يقوم بها أعضاء الحكومة للولايات، بناء على الأولوية، في التنمية والانشغالات الحيوية اليومية للمواطنين. وحذّر رئيس الجمهورية، الوزراء من إطلاق وعود للمواطنين غير مؤسسة، وضمن آجال، غير معقولة وآليات غير مفهومة.

ودعا الطاقم الحكومي إلى الامتناع النهائي عن الاستعمال المُبالغ فيه، للعبارات السياسية النمطية التي تمجد الشخصيات وتقدسهم، عبر أي وسيلة إعلامية، توحي بأن كل نشاط حكومي مهما كان نوعه، هو بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية.

وشدد على ضرورة الاحترام الصارم للمواطنين والشعور العام، في كل خطوة أو معاملة، كون رضا الشعب هو المقياس الأوحد لحسن الأداء، لبناء جزائر مهابة وقوية.

وبخصوص ملف الرقمنة أمر الحكومة، بالشروع الفوري، في تسريع مسار الرقمنة والإحصاء الدقيق، كنظام عمل قاعدي في كل القطاعات، لا سيما أملاك الدولة والضرائب والجمارك والميزانية، وخلق أرضية رقمية محيّنة، تقدم معطيات ومؤشرات صحيحة، تُفضي إلى اتخاذ القرارات المناسبة، وتحارب البيروقراطية.