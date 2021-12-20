لا تمديد في عطلة التلاميذ.. و2 جانفي لاستئناف الدراسة

مسؤول الإعلام والاتصال بوزارة التربية لـ"الشروق":

أكدت وزارة التربية الوطنية أن عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة ستكون يوم الأحد 2 جانفي 2022، لاستئناف دروس الفصل الدراسي الثاني، نافية بذلك التمديد في العطلة الشتوية، على اعتبار أن مدة 21 يوما ستكون كافية جدا لتماثل المصابين بفيروس كورونا للشفاء والذين تم إخضاعهم لحجر وقائي منزلي، لأجل الحد من انتشار الوباء.

أوضح المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التربية الوطنية، لـ”الشروق”، بأن القرار الأخير الذي اتخذه الوزير عبد الحكيم بلعابد والقاضي بتقديم عطلة الشتاء بأسبوع، جاء لأجل كبح انتشار الوباء القاتل في الوسط المدرسي وكذا لتعزيز الوقاية وحماية الأرواح. وأشار محدثنا إلى أن الأسبوع الأول من العطلة قد ساعد كثيرا على اكتشاف حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، خاصة وسط التلاميذ، ومن ثمة تمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، بعد إخضاعهم للحجر الصحي المنزلي “العزل”، وبالتالي فمدة 21 يوما ستكون كافية جدا لتماثل المصابين بكورونا للشفاء، خاصة وأن عدد حالات الإصابة المؤكدة لم تكن كبيرة إذ لم تتجاوز 20 حالة موزعة وطنيا.

وبخصوص عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، شدد المسؤول الأول عن خلية الإعلام والاتصال بالوزارة، على أن الرزنامة الزمنية التي وضعتها الوزارة الوصية لا تزال سارية المفعول ولم تلغ ولم يتم إدخال تعديلات عليها، وبالتالي فتاريخ استئناف الدراسة سيكون يوم الأحد 2 جانفي 2022، فيما نفى نفيا قاطعا التمديد في العطلة الشتوية، مثل ما يتم الترويج له على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “الفايسبوك” في الفترة الأخيرة، بالرغم أن قرار الوصاية حول تعديل العطلة الشتوية والصادر في 7 ديسمبر الجاري، قد جاء واضحا ولم يحمل أي تأويلات، حيث تضمن التقريب في العطلة بأسبوع لأجل مجابهة الوباء في بداياته، خاصة عقب اطلاع اللجان المختصة على وضعية تنفيذ البرامج التعليمية والتي اتضح بأنها تسير بوتيرة عادية جدا من دون تسجيل تأخرات.

وشدد مسؤول الإعلام والاتصال على أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنسب والأنجع، خاصة وأنه قد أضحى بمثابة واجب وطني تضامني وأخلاقي، والجميع مطالب بالانخراط فيه، لأجل المحافظة على صحة وسلامة التلاميذ الذين هم أمانة في أعناقنا وكافة أفراد الجماعة التربوية، فيما دعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة إزاء هذا الوضع الوبائي الذي قد يتفاقم من يوم لآخر، لاسيما ونحن نشهد دخول دول عديدة في العالم في موجة رابعة.

وبخصوص اختبارات الفصل الدراسي الثاني، أوضحت رزنامة الوزارة الوصية بأنها ستنطلق في الفاتح مارس المقبل وتستمر إلى غاية 10 من نفس الشهر بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، في حين تنطلق الاختبارات بالنسبة لتلاميذ الطورين المتوسط والثانوي في الفترة بين 27 فيفري و3 مارس 2022.