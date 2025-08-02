“لا توجد مجاعة في غزة”.. هذا ما رأته عين ويتكوف الصهيونية

قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بعد زيارته الخاطفة لمركز المساعدات إن غزة تعاني نقصا في الغذاء وليس “تجويعا” ويبدو أن نظارات ويتكوف الصهيونية حجبت عنه الحقيقة التي لا يمكن لكلمات عابرة أن تخفيها.

وزار، المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف صباح أمس الجمعة، مركزًا لتوزيع المساعدات الغذائية يتبع لما يعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”،وعقب الزيارة قال ويتكوف “إن إسرائيل والولايات المتحدة تقودان جهودا لإدخال مساعدات لغزة.”

وأضاف أن “غزة تعاني نقص غذاء وليس تجويعا وسنواصل التفاوض لإنهاء الحرب وإعادة المخطوفين.”

وعلى خلفية المقاطع المصوّرة التي نشرتها حركتي حماس والجهاد الإسلامي وآخرها أمس، احتجت عائلات أسرى صهاينة في “ميدان المختطفين”، صارخةً في وجه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، مطالبين بوقف ما وصفته بـ”الجنون”.

وخاطب ويتكوف عائلات الأسرى الصهاينة قائلا: “لا انتصار دون إعادة جميع المخطوفين إلى منازلهم.”

وأكد لذوي الرهائن إنه جاء للاطلاع على الوضع بغزة والتأكد من وجود مساعدات، إلا أنه أقر مجبرا بوجود صعوبات ونقص في الغذاء نافيا وجود تجويع في غزة حسب “وجهة نظره.”

ويتكوف يزور مركز مساعدات برفح وحماس تُعلق: استعراض دعائي

والجمعة 1 أوت، زار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مركزًا لتوزيع المساعدات الغذائية يتبع لما يعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” اعتبرته حماس استعراضا دعائيا.

وذكرت وسائل عبرية أن قافلة ويتكوف وصلت إلى محور موراج شمال رفح، حيث تفقد مركزًا لتوزيع الغذاء.

وتعليقا على ذلك،اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن زيارة ويتكوف لقطاع غزة “استعراضًا دعائيًا” بهدف احتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأميركية الصهيونية في تجويع فلسطينيي القطاع.

وأكدت الحركة الفلسطينية في بيان، أن ما وصفته بـ”حرب التجويع” التي تمارسها إسرائيل في القطاع بلغت “حداً لا يُحتمل، وأصبحت تشكّل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني”.

والخميس، وصل ويتكوف إلى الكيان الصهيوني في زيارة غير معلنة المدة، التقى خلالها رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ويؤكد الفلسطينيون أن آلية توزيع مساعدات عبر “مؤسسة غزة الإنسانية”، المستمرة منذ 27 ماي الماضي بدعم صهيوني، تهدف إلى تجميعهم وإجبارهم على التهجير من أراضيهم، تمهيدا لإعادة احتلال غزة.

ومنذ بدء هذه الآلية وصل المستشفيات 1330 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 8818 جريحا، جراء إطلاق جيش الاحتلال بشكل متكرر النار على فلسطينيين ينتظرون الحصول على مساعدات، حسب وزارة الصحة.