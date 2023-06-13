لا توظيف في الجامعات قبل تسوية ملف الدكاترة البطالين

بعد جدل إقصاء حاملي الشهادات العليا

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوظيف ما يقارب 7400 من حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير في مرحلة أولى، لطي ملف “الدكاترة البطالين” وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فيما يرتقب أن تفتح منصة خاصة بالتعاقد مباشرة بعد الانتهاء من مسابقات التوظيف، على أن تجرى مسابقات توظيف عادية خلال الموسم الجامعي المقبل، تُمنح فيها الفرصة لحاملي الشهادات العليا سواء الأجراء أو غير الأجراء.

وأثارت قضية فتح منصة التوظيف في سلك الأساتذة المساعدين “ب” لفائدة الدكاترة غير الأجراء مع إقصاء الأجراء منهم الكثير من الجدل، ودفعت نواب بالبرلمان لتقديم التماس للوزير الأول من أجل التدخل العاجل في قضية التوظيف واصفين شروطها بـ” المخالفة للدستور”، الذي ينص على تكافؤ الفرص للجميع سواء دكاترة أجراء أو غير أجراء.

وأكدت مصادر “الشروق” أن عملية التوظيف المعلن عنها استثنائية وستتم على مراحل، إذ ستركز في مرحلتها الأولى على حاملي الشهادات العليا البطالين، لكي تمنح لهم الفرصة للتوظيف في الجامعة ولحل مشكلتهم التي ظلت عالقة لسنوات وشكلت مطلبا احتجاجيا لدى هذه الفئة.

وفي السياق، وضعت وزارة التعليم العالي برنامجا للتوظيف على مراحل تستهدف مبدئيا الدكاترة غير الأجراء الذين هم في حالة بطالة، حيث تم فتح منصة خاصة لتسجيلهم من أجل اجتيازهم مسابقة التوظيف الاستثنائية، التي ستجرى عبر مؤسسات التعليم العالي بعد دراسة ملفاتهم وتحديد احتياجات كل مؤسسة، وتستهدف العملية حوالي 7400 منصب ولأول مرة منذ سنوات، ومن أجل ذلك تم تكييف شروط إجراء المسابقة وفقا للطلبات التي تلقتها الوزارة والشكاوى العديدة بخصوص نقاط المقابلة، والتي تم تخفيضها إلى 4 بدلا من 6 مع إضافة علامتين لأقدمية الشهادة، وهذا من أجل منح فرصة للخريجين القدامى للتوظيف، إذ سيلتحق الناجحون بمناصبهم مع الدخول الجامعي المقبل.

وبعد الانتهاء من عملية التوظيف الأولى التي تخص حاملي الشهادات العليا غير الأجراء، ستفتح منصة خاصة للتعاقد، وهذا حسب الاحتياجات المعبر عنها في كل مؤسسة جامعية، وستكون المنصة وطنية ويمنح الخيار للمترشحين لاختيار المؤسسة الجامعية المراد التعاقد فيها، لترد الجامعات بالقبول، فيما ستفتح مسابقات توظيف أخرى بعد الانتهاء من المرحلة الاستثنائية للتوظيف، أين تمنح الفرصة للجميع لدخول المسابقات مثلما كان معمولا به سابقا، أي للدكاترة الأجراء وغير الأجراء.

وجدد المنسق الوطني للاتحاد الوطني لحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه مراد بادي في تصريح لـ “الشروق”، دعمه لفتح منصة التوظيف لفائدة حاملي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء، واصفا القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء وما سعى إلى تطبيقه وزير التعليم العالي كمال بداري بـ “القرار التاريخي”، لاسيما أن الرخصة الاستثنائية الممنوحة من قبل الوظيف العمومي ستساهم ولأول مرة في امتصاص البطالة وسط 7467 حامل للدكتوراه والماجستير.

وجدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي أعلنت عن فتح المنصة الرقمية الخاصة بتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه في دورة استثنائية للطعن، ابتداء من يوم الأحد وإلى غاية الخميس 15 جوان 2023 على الساعة منتصف الليل، وهذا من أجل تمكين الذين ناقشوا مؤخرا والمتأخرين عن التسجيل في المنصة من إيداع ملفات الطعون والتسجيل عبر رابط المنصة، مع تقديم رسالة طعن ممضية من طرف المعني ونسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة ووثيقة حديثة لعدم الانتساب لدى الضمان الاجتماعي، وسيتم الإعلان عن نتائج الطعون يوم السبت 17 جوان 2023 بدءا من الساعة الثالثة بعد الزوال.