لا توظيف مباشر للطلبة الممنوحين المتأخرين في مناقشة الدكتوراه

الوزارة منحتهم أجلا للمناقشة قبل نهاية جوان

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه لا يمكن تمديد آجال التوظيف المباشر لطلبة الدكتوراه غير الأجراء المستفيدين من برنامج التكوين الإقامي بالخارج المتأخرين في المناقشة.

وفي ردها على انشغالات الطلبة غير الأجراء المستفيدين من منحة التكوين الإقامي بالخارج المتأخرين في مناقشة الدكتوراه، أوضحت الوزارة في مراسلة موجهة لرؤساء الندوات الجهوية ومدراء مؤسسات التعليم العالي بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، بأنه تم منحهم مهلة إضافية لمناقشة أطروحة الدكتوراه قبل نهاية جوان 2022 مثلهم مثل باقي الأساتذة الممنوحين ولا يمكن الموافقة على طلب التمديد إلى غاية ديسمبر 2022.

وفصلت الوزارة في قضية التوظيف المباشر الخاص بالطلبة الممنوحين من خلال تأكيدها على أنه لا يمكن تمديد آجال التوظيف المباشر، لأنها مرتبطة بإلزامية التقيد بمختلف النصوص التنظيمية المسيرة لبرنامج المنح والتي تنص صراحة على إلزامية تحقيق النتائج، وأن الأمر غير قابل للتمديد.

وجدير بالذكر، أن هذا القرار يخص الطلبة غير الأجراء المستفيدين من منحة التكوين الإقامي بالخارج في إطار كل من البرنامج الوطني الاستثنائي دفعة 2019-2020، وبرنامج التعاون الجزائري الفرنسي ب+ دفعتي 2018-2019و2019-2020 ، وقد التمس المعنيون من الوزارة الوصية تمديد آجال المناقشة لديسمبر 2022 مع الاستفادة من التوظيف المباشر، وهذا بعدما صدر في حقهم بداية شهر نوفمبر قرار استصدار سندات الاقتطاع لإرجاع مبالغ المنح المحصل عليها بعد إخلالهم بالتزاماتهم، والذي تراجعت عنه الوزارة بمنحهم أجل لمناقشة الدكتوراه قبل جوان المقبل.