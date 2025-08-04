لا حل للقضية الصحراوية إلا عن طريق تقرير المصير

أطروحة "الحكم الذاتي" غير مطروحة بالأمم المتحدة... خبراء ونشطاء:

أكد متدخلون في اليوم الثاني من أشغال الطبعة 13 للجامعة الصيفية لإطارات البوليساريو المنعقدة بجامعة بومرداس، أن حل القضية الصحراوية يكمن في إجراء استفتاء لتقرير المصير ونيل الاستقلال.

وشدد المتدخلون على أن الحل الوحيد للقضية الصحراوية يكون عن طريق تطبيق الشرعية الأممية، مسجلين ضرورة تفعيل العمل السياسي والدبلوماسي بشكل واسع لنصرة الصحراويين وتمكينهم من الاستقلال.

وبهذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إسماعيل دبش، في مداخلته، إن الاستفتاء من أجل تقرير المصير “هو الحل الأنسب للجميع بما فيها المحتل المغربي ومنظمة الأمم المتحدة ولرهان السلم بالمنطقة ككل”.

وأضاف أن الصحراء الغربية “دولة عريقة وقائمة بحد ذاتها وتتوفر على كل مقاييس ذلك”، وأن “عدم اعتراف النظام المغربي بها هو مشكل يخص المغرب وليس الصحراويين”، كما أنه “يعبر عن فشل النظام المغربي وعدم جديته في التوصل إلى حل للقضية الصحراوية” .

وحمل الدكتور دبش فشل النظام المغربي في التوصل إلى حل للقضية الصحراوية إلى” العناصر المحيطة بالحكم في المغرب التي لا تعكس إرادة الشعب المغربي، بل تعمل على خدمة مصالح المحتل باعتماد وسائل قمعية”.

من جانبه، دعا الأستاذ الجامعي، صويلح بوجمعة، إلى” ضرورة تفعيل وتعزيز الفعل السياسي والدبلوماسي على كل الأصعدة جهويا وإفريقيا ودوليا خدمة للقضية الصحراوية، من أجل عزل النظام المغربي وتعزيز العمل العسكري ضد المحتل” .

وجدد التأكيد على أن أطروحة النظام المغربي المتمثلة في الحكم الذاتي للصحراء الغربية “غير قانونية وغير مطروحة في أروقة الأمم المتحدة”، مضيفا أن “منظمة الأمم مع الطرح الصحراوي المتمثل في الاستفتاء لنيل الاستقلال”.

وفي تدخله بالمناسبة، أكد رئيس جبهة الجزائر الجديدة، أحمد بن عبد السلام، أن جبهة البوليساريو “تخوض معركة وجود”، داعيا الشعب الصحراوي إلى “تمتين الحاضنة الشعبية للكفاح الصحراوي ووحدة القيادة والتمسك بحق الاستقلال وتجاوز كل محاولات تفكيك وحدة الشعب الصحراوي”.

من جانبه، أشار الأمين العام لاتحاد العمال الصحراويين، نفعي أحمد محمد، في مداخلته، إلى أن النظام المغربي يعمل، بتواطؤ مع أنظمة ومؤسسات مختلفة، على نهب بشكل مكثف لكل الثروات الطبيعية الصحراوية بالرغم من اللوائح الدولية التي تعارض ذلك.

وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك، يقوم نظام المخزن، أمام أعين جميع الهيئات والمنظمات الدولية، على تجويع وتفريق وتهجير الشعب الصحراوي وإبادته وبغيرها من الممارسات التي يعاقب عليها القانون الدولي.

للإشارة، فإن الطبعة ألـ13 للجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو التي انطلقت الأحد وتعرف مشاركة نحو 400 إطار صحراوي، ستتواصل إلى غاية يوم 13 أوت الجاري.