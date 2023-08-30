“لا خلاف بيني وبين بلماضي.. والقدر وراء اختياري للخضر”

الدولي الجزائري أندي ديلور يكشف:

تحدّث الدولي الجزائري، أندي ديلور، مهاجم أم صلال القطري، في تصريحات صحفية، إلى حادثة استبعاده من المنتخب الوطني من طرف المدرب جمال بلماضي، كما تطرق إلى الأسباب التي دفعته للانضمام إلى نادي أم صلال القطري ومغادرة الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى أمور أخرى.

وأكد ديلور، خلال تصريحات مع قنوات “الكأس” القطرية، أنه لا يوجد خلاف بينه وبين بلماضي، قائلا: “كان من الصعب تفهم تلك الوضعية من طرف الجميع، لقد حدث سوء تفاهم، بعدها تحدثت مع المدرب بلماضي وحدث تفاهم في الأخير، وهذا هو الأهم، وما تقوله الصحافة لا يهمني، لقد سارت الأمور، وعلى كل حال أنا وهو تحدثنا واتفقنا”.

وكان بلماضي قد استبعد ديلور عن المنتخب الوطني في نهاية عام 2021، بعدما طلب اللاعب، آنذاك، إعفاءه من اللعب مع “الخضر” لمدة سنة كاملة، منها المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، والتي أقيمت مطلع عام 2022، وذلك حتى يتسنى له الاندماج في فريق نيس الذي انضم إليه، آنذاك، من مونبلييه، وهذا ما أثار الكثير من الجدل في الشارع الرياضي الجزائري؛ إذ استمر استبعاد ديلور حتى شهر سبتمبر 2022، حين قرر بلماضي استدعاء اللاعب من جديد.

وتحدث ديلور أيضًا عن كيفية التحاقه بمنتخب الخضر عام 2019 وبالتحديد قبل كأس أمم إفريقيا بمصر، بقوله: “والدتي جزائرية واختياري اللعب للخضر كان قرارًا عائليًا، التحاقي كان سببه القدر، لقد كنت في إجازة لكنني واصلت التدرب على انفراد دون توقف، كنت أشعر بشيء ما سيحدث، وفي يوم من الأيام، كنت على شاطئ البحر، اتصل بي بلماضي والتحقت في اليوم الموالي بالمنتخب، تدربت حصة واحدة، وبعدها لعبنا مباراة ودية ضد منتخب مالي وسجّلت فيها هدفًا”.

وأكد الدولي الجزائري أن تتويجه رفقة المنتخب بلقب كأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر كان حدثًا رائعًا ولا ينسى، مذكّرًا بالأجواء الرائعة التي عاشها ورفاقه لحظة العودة إلى الجزائر، واجتماعهم بالحشود الجماهيرية التي كانت في استقبالهم بشوارع العاصمة وهم يحتفلون باللقب الثاني في تاريخ الجزائر.

من جهة أخرى، تحدث ديلور، (31 عامًا)، عن الأسباب التي دفعته لاختيار اللعب في الدوري القطري من بوابة نادي أم صلال، الذي انضم إليه هذا الصيف، قادمًا من نانت الفرنسي، قائلًا: “كأس العالم 2022 جرت في أجواء رائعة، وكانت لديّ رغبة في مغادرة فرنسا، جاءتني عدة عروض واخترت قطر مع عائلتي، كما أن المحادثات مع نادي أم صلال جرت بشكل جيّد”.