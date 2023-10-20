-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لا خوف على آيت نوري

علي بهلولي
  • 398
  • 0
لا خوف على آيت نوري
ح.م

تماثل اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري للشّفاء، بعد تعرّضه مُؤخّرا لِإصابة، بدت من الوهلة الأولى أنّها خطيرة.

واشتكى المدافع آيت نوري إصابة على مستوى الرّأس، غيّبته عن المُقابلتَين الودّيتَين للمنتخب الوطني الجزائري.

وعاد آيت نوري إلى أجواء التدريبات، يقول بيان لِإدارة ناديه ولفرهامبتون الإنجليزي نشرته، الجمعة. التي أضافت أن الدولي الجزائري يُمكنه المشاركة في مواجهة المُضيّف فريق بورنموث، ولو أن القرار الأخير يتّخذه المدرب جاري أونيل.

وتُجرى المباراة بعد ظهيرة هذا السبت، بِرسم الجولة التاسعة من عمر البطولة الإنجليزية.

مقالات ذات صلة
شهران لتصحيح الأخطاء وعودة بن طالب وبن ناصر أصبحت ضرورية

شهران لتصحيح الأخطاء وعودة بن طالب وبن ناصر أصبحت ضرورية

بالصور.. رئيس “الفاف” يزور ملعب تشاكر

بالصور.. رئيس “الفاف” يزور ملعب تشاكر

“سياسة بلماضي تُجاه اللاعبين المُغتربين جديرة بِالتثمين”

“سياسة بلماضي تُجاه اللاعبين المُغتربين جديرة بِالتثمين”

أبطال عرب وأجانب يعلنون دعمهم للشعب الفلسطيني

أبطال عرب وأجانب يعلنون دعمهم للشعب الفلسطيني

تنصيب مجموعة عمل لإيجاد منهجية لتسوية ودية للديون العالقة للأندية

تنصيب مجموعة عمل لإيجاد منهجية لتسوية ودية للديون العالقة للأندية

الاتحاد الإيطالي يوقف لاعب جوفنتوس بسبب المراهنات

الاتحاد الإيطالي يوقف لاعب جوفنتوس بسبب المراهنات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد