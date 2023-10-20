لا خوف على آيت نوري

تماثل اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري للشّفاء، بعد تعرّضه مُؤخّرا لِإصابة، بدت من الوهلة الأولى أنّها خطيرة.

واشتكى المدافع آيت نوري إصابة على مستوى الرّأس، غيّبته عن المُقابلتَين الودّيتَين للمنتخب الوطني الجزائري.

وعاد آيت نوري إلى أجواء التدريبات، يقول بيان لِإدارة ناديه ولفرهامبتون الإنجليزي نشرته، الجمعة. التي أضافت أن الدولي الجزائري يُمكنه المشاركة في مواجهة المُضيّف فريق بورنموث، ولو أن القرار الأخير يتّخذه المدرب جاري أونيل.

وتُجرى المباراة بعد ظهيرة هذا السبت، بِرسم الجولة التاسعة من عمر البطولة الإنجليزية.