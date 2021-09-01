لا خوف على الخضر.. وجيبوتي مرحلة تحضيرية لمواجهة البوركينا

دوليون سابقون يراهنون عبر "الشروق" على أفضل بداية

لا يهم المنافس بقدر ثقتنا في أشبال بلماضي

محاربو الصحراء يسجلون أفضل بداية في تصفيات مونديال قطر 2022

يراهن دوليون سابقون وخبراء في كرة القدم على أفضل بداية في التصفيات من خلال الظفر بنقاط الفوز في أول لقاء لهم من دور المجموعات لتصفيات مونديال قطر 2022 حينما يواجهون هذه الليلة منتخب جيبوتي المتواضع قبل التركيز بعدها على قمة بوركينافاسو الأسبوع المقبل برسم الجولة الثانية، معتبرين المحطة الأولى تحضيرية لموقعة الخيول بمدينة مراكش المغربية، خاصة وأن منتخبنا مونديالي وزملاء محرز سيرعبون لا محالة أشبال جوليان مات، نظرا للفارق الاحترافي، كما قال آخرون إنه لا يهم المنافس بقدر ثقتهم في أشبال بلماضي، في حين اعترف آخرون أن هذه المواجهة ستكون مفخخة ويجب ألا نستصغر المنافس.

طارق لعزيزي:

لقاء جيبوتي مفخخ ويجب ألا نستصغر المنافس

اعترف مدرب الفئات الشبانية لفريق مولودية العاصمة طارق لعزيزي أن موقعة جيبوتي هذه الليلة برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لتصفيات المونديال العربي بقطر 2022 ستكون مفخخة، بحكم أن منتخب المطلين على البحر الأحمر حصل على نتائج جيدة مؤخرا والدليل على ذلك وصوله إلى دور المجموعات لتصفيات المونديال لأول مرة في تاريخه، وأنه فريق غير معروف وأن محاربي الصحراء لم يسبق لهم وأن لعبوا ضده، هذا ودعا الحائز على كأس أمم إفريقيا كلاعب مع منتخب الخضر في دورة الجزائر 1990 إلى احترام المنافس رغم تواضع مستواه، مؤكدا أن اللقاء سيكون مفتاحا لتصفيات المونديال ، معتبرا المقابلة تحضيرية للقاء الصعب ضد منتخب الخيول الأسبوع المقبل بملعب مراكش المغربية، وتوقع أن الفوز سيكون لصالح الخضر بواقع رباعية نظيفة ينذرون بها منتخب بوركينافاسو.

لخضر بلومي:

لا خوف على منتخبنا في التصفيات

لم يخف الدولي السابق لخضر بلومي تفاؤله الكبير بقدرة أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي بقدرتهم بسجيل بداية موفقة في تصفيات مونديال قطر 2022، حينما يستقبلون منتخب جيبوتي على أرضية ملعب تشاكر بالبليدة برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لأن الجزائر حسب الحائز على الكرة الذهبية الإفريقية تملك منتخبا عالميا يزخر بنجوم كما هو الشأن لصانع أفراح ليستر سيتي رياض محرز، وبن رحمة الذي يصنع بداية هذا الموسم أفراح ناديه الانجليزي بأهدافه، مؤكدا في تصريحه للشروق أن محاربي الصحراء لديهم كامل المقومات التي تؤهلهم للفوز بالنقاط الثلاث، مقارنة بالمنافس المُتخوف من تمرد كتيبة الناخب الوطني بلماضي، خاصة وأن الضغط سيكون على أشبال جوليان مات المطالبين بانتهاج خطة هجومية، وهو ما يسهل من مأمورية زملاء محرز وبغداد بونجاح باختراق دفاعه الثقيل، وأنهم يتوفرون على قدرات عالية ستعطي دفعا قويا للدفاع، واعتبر قوة المنتخب في لعبه الجماعي وتكاتفه حول الهدف المنشود الذي لن يكون إلا بخطة مدروسة تعتمد على الاحتفاظ بالكرة وعدم تضييع الفرص مع تحصين الدفاع، مبديا ارتياحه لعدم وجود إصابات مؤثرة، سواء الرياضية أو تلك المُتعلّقة بِفيروس كورونا، قائلا إن منتخب جيبوتي متواضع جدا وأن تشكيلته يطغى عليها العنصر المحلّي مُطعّمة بِعدد قليل من العناصر التي تنشط بِأوروبا، وزميل لهم في الكاميرون، عكس منتخبنا الذي يعتبر أقوى فريق في القارّة السّمراء في الظرف الرّاهن.

فضيل مغارية:

منتخبنا مونديالي وزملاء محرز سيفوزون أمام جيبوتي

قال المدافع السابق للمنتخب الوطني فضيل مغارية إن في تصفيات المونديال يجب ألا نستصغر الخصم.

و اعترف مغارية بتواضع منافس الخضر الليلة منتخب جيبوتي برسم تصفيات مونديال قطر 2022 لأن كرة القدم معروف عنها أنها تحمل مفاجآت، إضافة إلى ذك فإن محاربي الصحراء هم أبطال إفريقيا وأن تعداد الناخب الوطني جمال بلماضي الحالي بإمكانه أن يرعب أقوى الخصوم فهو منتخب مونديالي، مبرزا الإمكانيات الكبيرة التي تضمها التشكيلة والقادرة على مواصلة سجلها الخالي من الهزائم للمقابلة 28.

ولم يبد مغارية أي تخوّف من المنافس، واعتبر اللاعب السابق للنادي الإفريقي التونسي مواجهة منتخب جيبوتي بمثابة مرحلة تحضيرية لموقعة الخيول بمدينة مراكش المغربية الأسبوع المقبل برسم الجولة الثانية، وقال إن زملاء محرز قادرون على سحق أشبال التقني الفرنسي جوليان مات برباعية على الأقل، وسيكون أحسن سيناريو إن تم التسجيل في البداية، ودعا إلى فرض ضغط مضاعف على منطقتهم بمفاجأتهم بالهجمات السريعة، وزرع الشك في نفوس لاعبيهم ليكونوا بذلك تحت تأثير ضغط كبير بمرور الوقت. وتوقع الحائز على كأس أمم إفريقيا سنة 90 بالجزائر مع الخضر كلاعب، أن الناخب الوطني جمال بلماضي سيتفوق على التقني الفرنسي جوليان مات المتواضع، خاصة وأن أبطال إفريقيا في أحسن أحوالهم وهم الذين سجّلوا ثلاثة انتصارات متتالية خلال اللقاءات الودية الأخيرة التي خاضوها في جوان الفارط، أمام كل من موريتانيا 4-1، مالي 1-0 بالبليدة، وتونس 0-2 بملعب رادس.

علي فرقاني:

الخضر يحسمون اللقاء نظرا للفارق الاحترافي

يرى قائد المنتخب الوطني لسنوات الثمانينيات علي فرقاني أن الخضر قادرون على حسم موقعة جيبوتي لصالحهم من دون عناء وكأنهم في حصة تدريبية تحضيرا لموقعة مراكش الصعبة ضد منتخب الخيول، نظرا للفارق الاحترافي مقارنة مع أشبال التقني الفرنسي جوليان مات، وأضاف أن الخسارة ممنوعة لاسيما أن اللقاء يوصف بمواجهة النقاط الست.

وطالب من زملاء رياض محرز التحكم في أعصابهم، وعليهم أن يحافظوا على نظافة شباك مبولحي، خاصة في الدقائق الأولى من المواجهة، مع محاولة تسجيل هدف على الأقل في الشوط الأول، وأضاف قائلا “إن المهمة ستكون سهلة لتسجيل أول فوز في تصفيات المونديال العربي بقطر 2022″، ويبدو ذلك في متناول زملاء محرز الذين تنتظرهم الأسبوع المقبل مواجهة صعبة ضد منتخب الخيول بملعب مراكش المغربية، وستكون أمامهم فرصة حصد ثلاث نقاط تزيد من حظوظهم في الفوز بتأشيرة التأهل لمونديال قطر، خاصة وأن دفاع منتخب جيبوتي ثقيل جدا. وفي الأخير قال فرقاني إن الغيابات لن تؤثر على تعدادنا الذي يزخر بالبدائل عكس التقني الفرنسي جوليان مات الذي وقع في ورطة جراء غياب ألمع عناصره بداعي الإصابة.

بغلول محمد الأمين:

لا يهم المنافس بقدر ثقتي في أشبال بلماضي

بدا الحارس الدولي السابق محمد الأمين بغلول متفائلا بتسجيل أشبال بلماضي هذه الليلة بداية موفقة في تصفيات المونديال العربي بقطر حينما يستقبلون منتخب جيبوتي المتواضع، حسبه، على أرضية تشاكر بالبليدة برسم الجولة الأولى من دور المجموعات، قائلا “لا يهمني المنافس بقدر ثقتي في أشبال بلماضي” خاصة وأن زملاء ماندي يعلمون ما ينتظرهم، داعيا إياهم بأخذ الحيطة والحذر، وقال يجب أن نكون حذرين في هذه المواجهة، وطالب من اللاعبين تطبيق التعليمات التي يقدمها لهم الطاقم الفني بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي بعين الاعتبار.

ودعا الحارس الدولي السابق إلى اختيار العناصر التي تكون جاهزة، حتى يكون الخضر في أحسن أحوالهم ويتمكنوا من تسجيل أفضل بداية في مشوار تصفيات المونديال العربي. وفي الأخير، أكد ذات المتحدث أن جميع الجوانب متداخلة في مثل هذا اللقاء المعقد، كما اعترف في الأخير أن منتخب جيبوتي فريق قوي ولا بد من الاحتراز منه في هذه المواجهة الصعبة على اللاعبين فوق أرضية الميدان بالنظر للضغط الذي يعاني منه كل طرف، كما أن الجانب التقني سيكون مهما هو الآخر. وأضاف نحن متأكدين من حنكة المدرب الوطني بلماضي ومن احترافية اللاعبين، لهذا فنحن مطمئنين ومتأكدين من الإمكانيات التي يملكها منتخبنا وتوقع أن تكون النتيجة عريضة ولصالح زملاء رياض محرز.

مراد سلاطني:

مواجهة جيبوتي مصيرية ومهمة لباقي مشوار المونديال

اعتبر المدرب المساعد للفريق الوطني لأقل من 20 سنة مراد سلاطني أن موقعة جيبوتي هذه الليلة برسم الجولة الأولى لتصفيات المونديال العربي بقطر 2022 مهمة جدا لباقي المشوار، لأن تصفيات المونديال حسب المدافع السابق لمولودية العاصمة طويلة، ورغم ذلك بدا متفائلا بتسجيل أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي أفضل بداية وذلك بسحق منتخب المطلين على البحر الأحمر برباعية على الأقل يرعب بها منافسه المقبل بوركينافاسو الذي يواجهه بمدينة مراكش المغربية، بحكم أن لاعبينا محترفون ويعلمون أهمية هذا اللقاء وتفاوت مستوى الخضر مع جيبوتي المتواضع الذي يواجه محاربينا في أول لقاء، وتوقع خريج مدرسة اتحاد عنابة أن النتيجة سنكون عريضة جراء تحسن الأداء في مدة 30 شهرا الأخيرة ومنذ إشراف بلماضي على العارضة الفنية، حيث فاز على عدة فرق عالمية في صورة المكسيك وكولومبيا والسنغال ونيجيريا وغيرها وأكد بذلك علو كعبه، معترفا في الوقت نفسه بأن اللقاء سيكون صعبا وأن النتيجة تهمنا أكثر من المنافس، واعتبر في الأخير موقعة جيبوتي مرحلة تحضيرية لسفرية مراكش حينما يواجهون منتخب الخيول.