لا خوف على بونجاح

يغيب اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح عن المنافسات الرّسمية لِمدّة أسبوع من الآن، بِداعي إصابة.

ويُعاني المهاجم بونجاح إصابة على مستوى العضلة الضامّة (الفخذ)، كما جاء، الخميس، في بيان نشرته إدارة ناديه السد القطري. التي أضافت أن الدولي الجزائري سقط في هذه الفخّ، خلال مباراة فريقه الأبيض والأسود مع نادي الأهلي.

واستنادا إلى تاريخ مدّة الغياب المذكور أعلاه، يُفترض أن لا يلعب بونجاح مقابلتَي فريقه السد في البطولة القطرية، أمام ناديَي الدحيل والخور، هذا الجمعة والفاتح من مارس المقبل، على التوالي.

وتنتظر بغداد بونجاح مع المنتخب الوطني الجزائري بعد شهر من الآن، مقابلتان قوّيتان أمام الكاميرون. بِرسم الدور الأخير من تصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.