لا خوف على عطال والوناس

طمأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الجمهور، بِشأن الوضعية الصحّية للاعبَين الدوليَين يوسف عطال وآدم الوناس.

وكان مدافع نيس الفرنسي قد سقط في مطبّ الإصابة، خلال مشاركته في المباراة الودّية للمنتخب الوطني الجزائري والضيف الموريتاني، مساء الخميس الماضي. وعرف متوسط الميدان الهجومي لِفريق نابولي الإيطالي المشكل ذاته، لكن خلال مواجهة مالي مساء الأحد الماضي.

وقالت “الفاف” في بيان نشرته في ساعة مُبكّرة من صباح الأربعاء، إن يوسف عطال وآدم الوناس خضعا لِمران خاص بِتقوية العضلات داخل القاعة، ثم حضرا الحصّة التدريبية لِزملائهما في “الخضر” بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، مساء الثلاثاء.

وأضاف بيان هيئة دالي إبراهيم الكروية، يقول إن الحالة الصحّية للاعبَين يوسف عطال وآدم الوناس لا تدعو إلى القلق.

ويخوض أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي آخر حصة تدريبية لهم بِالمركز المذكور آنفا، مساء الأربعاء. ثم يشدّون الرّحال إلى تونس في منتصف نهار اليوم الموالي.

ويستعدّ “محاربو الصحراء” لِمواجهة المضيف التونسي ودّيا، مساء الجمعة المقبلة.