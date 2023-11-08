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رياضة

لا خوف على عمّورة

علي بهلولي
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لا خوف على عمّورة
ح.م

يُشارك اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة مع فريق سان جيلواز البلجيكي، في مواجهة المُضيّف نادي لاسك النمساوي.

وكان المهاجم عمّورة قد تعرّض لِإصابة على مستوى الكتف، مساء الأحد الماضي.

وتبيّن أن إصابة الدولي الجزائري ليست خطيرة، حيث أدرجه مدربه في فريق سان جيلواز ضمن قائمة اللاعبين المعنيين بِخوض مواجهة نادي لاسك.

وتُجرى المباراة بِالنّمسا مساء هذا الخميس، لِحساب الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي.

ويعني هذا القرار أيضا، إمكانية اعتماد النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي على عمّورة، في مقابلتَي “الخضر” أمام الصّومال والموزمبيق، بِتاريخَي الـ 16 والـ 19 من نوفمبر الحالي، في إطار الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

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