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رياضة

لا خوف على قادري

علي بهلولي
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لا خوف على قادري
عبد القهار قادري (رقم "18") في مواجهة فريق سوران (صورة نادي كورتري)

لم يتعرّض اللاعب الجزائري عبد القهار قادري لِإصابة خطيرة، وشارك أساسيا سهرة الجمعة في مباراة فريقه كورتري والمضيف نادي سوران.

وتُلعب المباراة في هذه اللحظات بِرسم الجولة العشرين، من عمر البطولة البلجيكية لِكرة القدم.

وكان متوسط الميدان الهجومي عبد القهار قادري قد اضطرّ إلى مغادرة أرضية الميدان، بعد 37 دقيقة فقط من انطلاق مباراة فريقه كورتري والمضيف نادي أوستيندي سهرة الثلاثاء الماضي، بِداعي إصابة ظهرت للوهلة الأولى أنها خطيرة. ولكن مواجهة فريق سوران أثبتت العكس.

وبِخصوص اللاعب الجزائري الآخر والأمر يتعلّق بِالمهاجم بلال مسعودي، فهو يُتابع مواجهة نادي سوران من دكّة بدلاء فريقه كورتري.

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