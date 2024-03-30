لا داعي للطوابير.. المنتجات النفطية متوفرة أيام العيد 

الرئيس المدير العام لمجمع "نفطال" جمال شردود لـ"الشروق":

طمأن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال”، جمال شردود، الجزائريين بتوفر الوقود وغاز البوتان وجميع المواد البترولية بكميات كافية ليلا ونهارا طيلة أيام عيد الفطر.

أكد جمال شردود، السبت، لـ”الشروق”، أن الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال” اتخذت كافة الإجراءات اللازمة وجنّدت كافة وسائلها البشرية والمادية، لتوفير المواد البترولية بكل أنواعها ليلا ونهارا و24 ساعة على 24 ساعة وهذا على مستوى كل القطر الوطني خلال أيام العيد.

محطات البنزين ستعمل على مدار الساعة وغاز البوتان بمراكز التعبئة

وفي التفاصيل، كشف الرئيس المدير العام لشركة “نفطال” عن عقد اجتماعات مع مديري الفروع والمدراء الجهويين على المستوى الوطني، أين تم إعطاء تعليمات بضرورة توفير جميع المواد البترولية وتوزيع المنتجات النفطية “كما ونوعا”، خلال أيام عيد الفطر المبارك وعلى غرار باقي أيام السنة، وهذا عبر كامل المحطات ونقاط البيع التابعة للشركة التي تبقى مفتوحة على مستوى كل القطر الوطني على مدار الساعة.

وشدّد شردود على أنه “لا داعي للقلق حول وفرة هذه المنتوجات خلال أيام عيد الفطر، على غرار الأيام الأخرى، ولا داعي أيضا للطوابير اللامتناهية للمركبات على محطات الوقود عشية عيد الفطر المبارك، لأن جميع المواد النفطية ستكون متوفرة وكافية”، مؤكدا أنه بإمكان الزبائن استعمال بطاقات الدفع البنكية “سي آي بي”، والبطاقة “الذهبية” في تسديد تعبئة الوقود عبر مختلف محطات “نفطال” في كافة ولايات الوطن.

وتحدث الرئيس المدير العام لشركة “نفطال” عن المراقبة والمتابعة الميدانية من أجل ضمان توفير جميع المواد النفطية على مستوى وحدات التخزين ومراكز الوقود وكذا محطات البنزين، ونفس الشيء بالنسبة لغاز البترول المميع (GPL)، مؤكدا أن رؤساء المداومات على مستوى المديرية العامة والمديريات الجهوية والفروع هم من سيسهرون على السيرورة الجيّدة للوفرة الدائمة لجميع المواد البترولية عبر كامل التراب الوطني.

مخطط خاص وشاحنات إضافية لنقل المواد النفطية عبر الجنوب

بالمقابل، سطّرت المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال”، حسب ما أعلن عنه مديرها، جمال شردود، عن مخطط خاص بمناطق الجنوب وأقصى الجنوب، موضحا أنه إضافة إلى توفير شاحنات “AGEFAL” لنقل المواد النفطية، فقد قررت شركة “نفطال” تدعيمها بشاحنات إضافية لتوفير المواد البترولية وتمكين محطات الكهرباء الموجودة في الجنوب من تزويد السكان بالطاقة بالكهربائية.

كما طمأن المتحدث زبائن الشركة الذين يستعملون غاز البوتان بتوفره بكميات كبيرة على مستوى مراكز التعبئة بكامل التراب الوطني خلال هذه الفترة، بفضل تجنيد عمال الشركة لمضاعفة الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة بالمناطق التي لا تتوفر على غاز المدينة.

وإلى ذلك، كشف شردود عن تحضير شركة “نفطال” لموسم الاصطياف، الذي يكثر فيها أيضا الطلب على المواد النفطية، سواء بالنسبة للمركبات بالوقود وكذا الطائرات والبواخر بمادة “الكيروزان”، قائلا إن “نفطال” ستسخر كل الإمكانات المادية والبشرية الضرورية تحسبا لموسم الاصطياف لتلبية الطلب الكبير، من خلال زيادة تموين محطات البنزين التي تعرف توافدا كبيرا للزبائن بالمنتجات النفطية.