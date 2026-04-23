“لا داعي للعجلة”.. ترامب يعلّق على موعد انتهاء الحرب مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يوجد “أي ضغط زمني” لاستئناف المفاوضات مع إيران، قائلا إنه “لا داعي للعجلة”.

ونفى ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، التقارير التي تحدثت عن تمديد قصير الأمد لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن ما تم تداوله بشأن “نافذة من ثلاثة إلى خمسة أيام” غير صحيح.

وشدد على أن إدارته لا تتعامل مع الملف بمنطق الاستعجال، قائلاً إنه “لا حاجة للعجلة”، وأن الهدف ليس إنهاء الحرب بسرعة بل “التوصل إلى صفقة جيدة للشعب الأمريكي”.

وأمس الأربعاء، أعلن البيت الأبيض أن ترامب لم يضع سقفًا زمنيًا لإنهاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، كما لم يحدد موعدًا نهائيًا يتعين على طهران خلاله تقديم تصورها لإنهاء الحرب.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت أن الرئيس لم يحدد أي موعد نهائي لتلقي مقترح من الجانب الإيراني، خلافًا لما أوردته بعض التقارير الإعلامية، مشيرة إلى أن واشنطن تنتظر ردًا “موحدًا” من القيادة الإيرانية على المقترحات الأمريكية الرامية إلى إنهاء القتال.

وأوضحت أن من بين الشروط المطروحة ضمن أي تسوية محتملة، موافقة إيران على تسليم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.

في المقابل، أفادت قناة “كان” التابعة لهيئة البث العبرية، مساء الأربعاء، بأن الولايات المتحدة أبلغت الكيان الصهيوني بأن المهلة التي حددها ترامب لإيران قد تنتهي يوم الأحد المقبل.

ونقلت القناة عن مصدر دبلوماسي قوله إن ترامب يسعى إلى التوصل إلى تفاهمات فعلية مع إيران، وليس الاكتفاء بإجراء مفاوضات شكلية. غير أن مصادر عبرية أشارت إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق خلال هذه المهلة تبدو ضعيفة.