لا دروس من المتطوعين ولا حلقات تحفيظ دون تراخيص

ضوابط جديدة لسير حسن للمساجد والمدارس القرآنية

وضعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ضوابط لتحسين ظروف عمل المساجد والمدارس القرآنية والقائمين عليها، ونبهت أن تحقيق الأهداف المنشودة ومسايرة التطورات في جميع المجالات لا يتم إلا بتطبيق التعليمات والتنظيمات المسطرة والمتابعة الميدانية لهيئة التفتيش التي من خلالها يتم الوقوف على مدى تطبيق هذه التنظيمات في تسيير عمل المساجد والمدارس القرآنية والحفاظ على ممتلكاتها.

وطلبت الوزارة في مراسلة، بعثت بها في 23 جانفي الماضي، أنه يتعين على الأئمة والمرشدات، دفتر نشاط الإمام وتسطير برنامج العمل المسجدي في ثلاث نسخ وتعليقه بالمسجد، وإمساك سجل خاص لجرد بممتلكات المسجد، وإمساك سجل خاص بجمع التبرعات، إضافة إلى إمساك سجل خاص بعقود الزواج إن وجدت.

وشددت المراسلة أن إلقاء الدروس بالنسبة للمتطوعين لا يمون إلا برخصة من الإدارة، والتعاون مع موظفي المسجد بمختلف رتبهم والتنسيق مع اللجنة الدينية لصيانة المسجد ومرافقه.

كما وضعت الوزارة ترتيبات أخرى تتعلق بالأساتذة والمنتدبين للتعليم القرآني، وتشمل دفتر نشاط المعلم وتسطير برنامج العمل التعليمي في ثلاث نسخ وتعليقه بالمدرسة، وإمساك سجل خاص بقوائم الطلبة يشمل كل المعلومات عن الطالب.

ونبهت الوزارة إلى عدم السماح للمتطوعين بتعليم القرآن إلا برخصة من الإدارة، والقيام بنظافة المدرسة وصيانتها كلما دعت الضرورة لذلك، وفي حالة الاكتظاظ يلجأ المعلم إلى التفويج وله كل الصلاحية الكاملة في طريقة التفويج.