لا رفع لأسعار الخبز.. ورئيس الخبازين أمام لجنة الانضباط

رفض التمرد على قوانين الدولة... اتحاد التجار:

كشف رئيس ديوان الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، عرْض رئيس الاتحادية الجزائرية للخبازين على لجنة الانضباط لدى التنظيم، بسبب تمرده على قوانين الدولة والنظام الداخلي للاتحاد، بإعلانه بطريقة أحادية رفع سعر الخبز المدعم إلى 15 دج بداية من 10 مارس الجاري، ما تسبب حسبه في تذمر واسع لدى المواطنين وفتنة وسط الخبازين الذين انقسموا ما بين مرحب ومنتقد للقرار.

وأكد بدريسي، في تصريح لـ”الشروق” الثلاثاء، أن قضية استقرار أسعار الخبز هي قضية دولة يشرف عليها رئيس الجمهورية شخصيا، والذي وعد بالتكفل بجميع انشغالات الخبازين، وقرار فدرالية الخبازين هو إساءة للمستهلك وعصيان لقرارات الدولة، وقال إن الاتحاد العام للتجار والحرفيين يجدد تأكيده أن سعر الخبز مقنن، باعتباره مادة مدعمة ولا يمكن لأحد أن يرفع سعرها دون موافقة الجهات المختصة.

وأعلن محدثنا أن اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين طمأن المواطنين في بيان له بأن أسعار الخبز لن ترتفع، والقرار المتخذ من طرف رئيس فدرالية الخبازين تم تداركه ورفضه، وذلك بالاتفاق مع الخبازين الذين رحب أغلبهم بالقرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية ووزارة التجارة بإلغاء بعض الضرائب والتخفيض في أسعار الكهرباء وزيادة هامش الدعم، وقال إن الاتحادية الوطنية للخبازين منضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ولا يمكنها اتخاذ أي قرار برفع سعر الخبز دون موافقة اتحاد التجار والسلطات الوصية.

وقال بدريسي إن اتحاد التجار أكد مواصلته التكفل بانشغالات الخبازين ومواصلة السعي لتلبية جميع مطالبهم الموجودة في أعلى مستوى، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوصية، قائلا إن “أسعار الخبز خط أحمر لا يمكن المساس بها من أي طرف كان، ما دامت تدخل ضمن الأسعار المدعمة”، مؤكدا أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة، وأن الجزائريين يعيشون مرحلة حرجة تتطلب التضامن والتكافل لتعزيز القدرة الشرائية.

ولتفادي أي رفع عشوائي وغير قانوني لأسعار الخبز، وجه اتحاد التجار نداء لجميع الخبازين، يحذرهم من أي رفع للأسعار، والاستمرار في بيع الخبز بالأسعار المدعمة، وأن أي مخالفة لهذا النداء، تعتبر تعديّا على القانون وتعرّض صاحبها للعقوبة.