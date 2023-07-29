لا زيادات في أسعار الكتب المدرسية لجميع الأطوار

تسويق كتاب الإنجليزية الجديد للابتدائي بسعر 250 دينار

شرعت وزارة التربية الوطنية، من خلال الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، في توزيع كتاب مادة اللغة الانجليزية الجديد الموجه لتلاميذ أقسام الرابعة ابتدائي على مدارس الوطن، على أن يتم التحضير للانطلاق في تسويقه بسعر مقنن يقدر بـ250 دينار، في حين أقرت الوصاية بيع الكتب المدرسية لجميع الأطوار التعليمية بعنوان الدخول المدرسي المقبل، بنفس الأسعار المقننة من دون أي زيادات للسنة السادسة على التوالي، وذلك مراعاة لظروف الأولياء، خاصة بالنسبة للذين يعانون من صعوبات مالية.

أسرت مصادر “الشروق” أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبفضل دعم وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد ومرافقته، تمكنت مصالح الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية المختصة، من إنهاء عملية طبع كتاب مادة اللغة الانجليزية الجديد والموجه لتلاميذ أقسام الرابعة ابتدائي، في ظرف قياسي. فيما أشارت إلى أنه قد تم الشروع في توزيعه منذ أقل من أسبوع، غير أن العملية ستتوقف اضطراريا بسبب تزامنها وخروج الموظفين الإداريين في عطلة الصيف “مديري المدارس الابتدائية وأعوانهم”، على أن تستأنف المهمة ابتداء من تاريخ 20 أوت الداخل كأقصى تقدير، وتبقى بذلك متواصلة بدون توقف إلى غاية تغطية كافة المدارس الابتدائية التي فاق عددها 25 ألف ابتدائية “بالمنهاج الجديد”، والذي سيوضع تحت تصرف أساتذة الرابعة لأول مرة في تاريخ قطاع التربية الوطنية.

وأضافت مصادرنا بأنه يتم التحضير على قدم وسابق للشروع في تسويق كتاب مادة الانجليزية الجديد، بسعر مقنن يقدر بـ250 دينار، والذي سيكون متوفرا وبكميات وفيرة عبر جميع نقاط البيع المؤقتة والدائمة والتي ستفتح على مستوى الابتدائيات، المكتبات الخاصة المتعاقدة مع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، المعارض وعبر الأنترنيت بواسطة منصة للتسويق الإلكتروني.

في المقابل، سيتم تسويق باقي الكتب المدرسية بنفس الأسعار القديمة من دون أي زيادات للسنة السادسة على التوالي، مراعاة للقدرة الشرائية للأولياء، خاصة أصحاب الدخل المتوسط الذين يعانون صعوبات مالية وخاصة من لديهم من 5 إلى 6 أبناء متمدرسين..

وبخصوص مناهج التحضيري، أوضحت المصادر نفسها بأنه سيتم تسويق الكتابين “دفتر الأنشطة للغة العربية ودفتر الأنشطة للرياضيات”، بمبلغ إجمالي يقدر بـ360 دينار.

وفيما يتعلق بأسعار الكتب المدرسية للطور الابتدائي بمستوياته الخمسة، لفتت مصادرنا إلى أن كتب الأولى ستسوق بسعر مقنن يقدر بـ910 دينار، في حين ستباع كتب الثانية بمبلغ إجمالي يصل إلى 1000 دينار، في حين سيتم تسويق كتب الثالثة بسعر 2090 دينار، وأما أسعار كتب الرابعة لن تتجاوز قيمتها المالية 2250 دينار، على أن يتم بيع كتب الخامسة بملغ إجمالي يبلغ 2500 دينار.

وبشأن أسعار الكتب المدرسية الموجهة لتلاميذ الطور المتوسط بمستوياته الأربعة، نبهت مصادرنا من أنها ستسوق أيضا بالأسعار القديمة المقننة، إذ سيتم تسويق كتب الأولى بسعر 2530 دينار، ليصل المبلغ الإجمالي لاقتناء كتب الثانية 2145 دينار، على أن يتم عرض كتب الثالثة بمبلغ إجمالي يقدر بـ2181 دينار، على أن يتم تسويق كتب الرابعة بمبلغ مالي يصل إلى 2119 دينار.

وأما عن مرحلة التعليم الثانوي بمستوياتها الثلاثة، أكدت مصادرنا على أن الأولياء مطالبون بدفع ما قيمته 3020 دينار لاقتناء كتب الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا، في مقابل تسديد ما قيمته 2370 دينار لشراء كتب الأولى جذع مشترك آداب وعلوم إنسانية.

وبخصوص كتب “الثانية ثانوي”، سيتم بيع كتب شعبة علوم تجريبية بمبلغ إجمالي يبلغ 3400 دينار، ودفع ما قيمته 3350 دينار لاقتناء الكتب في شعبة الرياضيات، في حين سيتم تسويق الكتب في شعبة آداب وفلسفة بملغ إجمالي يبلغ 2510 دينار، في مقابل دفع 3030 دينار لاقتناء الكتب في شعبة لغات أجنبية، مع تسديد ما قيمته 2740 دينار لاقتناء الكتب شعبة تسيير واقتصاد، في حين سيتم تسويق الكتب في شعبة تقني رياضي بتخصصاتها الأربعة، بمبلغ إجمالي أدناه 1900 دينار وأعلاه 2150 دينار.

أما بالنسبة لكتب الثالثة ثانوي، ستسوق كتب شعبتي علوم تجريبية ورياضيات بمبلغ إجمالي يقدر بـ2580 دينار، في حين يصل السعر الإجمالي لاقتناء الكتب شعبة آداب وفلسفة 2890دينار، مع دفع ما قيمته 2730 دينار لشراء الكتب شعبة لغات أجنبية، في حين يصل السعر الإجمالي لاقتناء الكتب شعبة تسيير واقتصاد 2410 دينار، مقابل دفع ما قيمته 2460 دينار لشراء الكتب في شعبة تقني رياضي بتخصصاتها الأربعة و ي هندسة مدنية، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة الطرائق.