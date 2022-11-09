لا زيادة في أسعار الوقود عام 2023

طمأن رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل بأن أسعار الوقود لن تعرف زيادات خلال سنة 2023.

وفي تصريحات لبرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، قال نديل إن أسعار الوقود لن تعرف زيادات خلال سنة 2023 باستثناء زيادات طفيفة جداً.

واعتبر نديل أن هذه الزيادات الطفيفة ستسمح لأصحاب المحطات من الاستمرار في العمل، واصفا هامش الربح الحالي الذي يجنيه هؤلاء بالزهيد جداً”.

من جهة أخرى،أكد المتحدث ذاته أنّ الجزائر في منأى عن أي تبعية في مجال الوقود بأنواعه، مشيراً إلى أنّ الجزائر تستهلك سنوياً 3.3 ملايين طن من البنزين و1.5 مليون طن من الغاز المميع.

وأوضح ضيف الصباح بأن البلاد لا تستورد سوى كميات محددة من مادة المازوت والزيوت، وتمّ التحكم أكثر في إنتاج هذا النوع من الوقود بفعل الإصلاحات التي أقدمت عليها سوناطراك.

وبخصوص مادة البنزين، قال إنّ “الإنتاج الوطني يقدر حالياً بأربعة ملايين طن وهو يغطي الطلب المحلي ونتوقع انخفاضاً الطلب على مادة البنزين بنسبة 03 بالمائة مع حلول سنة 2023 ” وأوعز ذلك إلى توقع تزايد الإقبال على الغاز المميع بنسبة تقدر ب16 بالمائة.

مدير نفطال: زيادة هامش الربح لا تعني ارتفاع أسعار الوقود

وفي ماي 2022، قال الرئيس المدير العام لشركة نفطال، مراد منور، إن مطالب مؤسسته بزيادة هامش الربح في نشاط الوقود، لن تؤثر على أسعار هذه المادة.

وأكد منور، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة الشعب، أن أسعار الوقود مقننة وهامش البيع لا يغطي التكاليف العملياتية لتوزيع الوقود، خاصة في ظل التضخم المستمر، مشيرا إلى أن هامش نفطال ضعيف ولم يتغير منذ 2016.

وأضاف مدير نفطال أن 70 بالمائة من استهلاك الطاقة في الجزائر يذهب للمستهلك مباشرة دون أن يتم استغلاله في نشاط اقتصادي مربح، موضحا أن تراجع استهلاك الطاقة في الجزائر يخدم الاقتصاد الوطني

وعن مبيعات الرشكة قال منور أنها تراجعت خلال 2020-2021 بسبب تداعيات أزمة كوفيد الصحية لكن ذلك لم يؤثر كثيرا على الشركة.

وتابع منور قائلا أن شركة نفطال تخطط لاستثمارات ومشاريع ضخمة يتعدى غلافها المالي 250 مليار دينار ضمن مخططها لسنوات 2022-2027.