لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة في أسعار تذاكر نقل المسافرين عبر القطارات، تستند إلى مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية.

لكن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، كذّبت هذه الأنباء، في بيان أصدرته مساء الأربعاء. مؤكدة استمرار العمل بنفس الأسعار المعتادة.

وجاء في بيان الشركة أنّ “أسعار التذاكر لم تعرف أي تغيير، وأن التعريفة العادية لا تزال سارية المفعول على كافة الخطوط”.

وأرجع البيان تداول هذه الأنباء، إلى قراءة خاطئة لمحتوى المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 10). الذي يحدّد تعريفات نقل المسافرين عبر السكك الحديدية.

“حيث أن المرسوم المذكور، يهدف إلى إعطاء قاعدة قانونية للتعريفات المطبقة منذ سنة 2008. التي لم تعرف أي تغيير إلى يومنا هذا”، يوضح ذات البيان.