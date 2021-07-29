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رياضة

لا شيء يبعث على التفاؤل للرياضة الجزائرية في الأولمبياد

علي بهلولي
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لا شيء يبعث على التفاؤل للرياضة الجزائرية في الأولمبياد
الملاكم يونس نموشي (الأرشيف)

استمرّت، الخميس، العروض السلبية للرياضة الجزائرية في أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو.

وجاءت نتائج اليوم السّادس للرياضة الجزائرية في محفل بلاد “الشمس المُشرقة”، على النّحو التالي:

الملاكمة:

إقصاء الملاكم يونس نموشي بعد خسارته أمام المنافس الفليبيني أومير مارسيال، بعد إيقاف الحكم للنزال. في الدور ثمن النهائي لِصنف 75 كلغ.

إقصاء الملاكم شعيب بولوذينات، بعد خسارته أمام المنافس الأمريكي ريتشارد توريز جونيور، بِالنقاط (0-5) في الدور ثمن النهائي لِصنف 91 كلغ.

التجديف: تموقع الثنائي كمال آيت داوود وسيد علي بودينة في الرّتبة الخامسة وقبل الأخيرة.

الزوارق الشراعية: تذيّل نجاة بريشي للائحة في الرتبة الـ 27.

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التعليقات
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  • كلمة حق،

    للاسف. هذه حقيقتنا، متخلفين في جميع المجالات. والمشكلة اننا ننتقد غيرنا و نظن اننا افضل منهم.

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