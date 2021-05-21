لا صب لدعم الدولة للمترشّحين إلا بشروط!

سلطة الانتخابات تغلق كافة المداخل والمخارج أمام المبذّرين

أغلقت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كافة المداخل والمخارج أمام إمكانية تبذير أموال الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، والتي أثارت الكثير من الجدل خاصة بعد منح 300 ألف دينار للمترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، ستصب بمجرد إعداد الأمين المالي لحساب الحملة والتي تتضمن تبرير كافة النفقات.

وأقرت مصالح شرفي أزيد من 10 إجراءات للظفر بهبات الدولة، تتضمن إلزامية تعيين الأمين المالي للحملة بالنسبة للقوائم الحرة، وتعيين أمين مالي منفصل عن شخص المترشحين بالنسبة للأحزاب، إضافة إلى إلزامية تبرير كافة الفواتير عبر صكوك مالية بنكية أو وصل اقتناء أو تأجير، ناهيك عن ضرورة إيداع تقرير الحساب النهائي أمام لجنة تمويل الحملة في أجل أقصاه شهرين من تاريخ إعلان النتائج، سواء في حالة تم انتخابه أو العكس، وحسب نص المذكرة التوجيهية التي بعثت بها مصالح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي اطلعت عليها “الشروق” تحت عنوان “تحديد صلاحيات المترشح الموكل من قبل الأحزاب أو القوائم الحرة وعلاقته بالأمين المالي للحملة الانتخابية” فإنه وفقا لنص أحكام المادة 108 من القانون العضوي للانتخابات فإن الأمين المالي للحملة الانتخابية الذي يعينه المترشح الموكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة الحرة هو الذي يقوم بإعداد حساب الحملة الذي يتضمن جميع الإيرادات مهما كانت طبيعتها ومصدرها وجميع النفقات المنجزة والمرتبطة بالحملة الانتخابية.

ووفقا للمادة 96-2 من نص القانون، فإن تعيين الأمين المالي للحملة يكون إلزاميا في الحالات التي يشمل فيها تمويل الحملة الانتخابية هبات أو مساعدات الدولة، وفي حالة ما إذا انحصرت مصادر التمويل في المساهمات الشخصية والمساهمات الحزبية، فإن لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية توصي بتعيين أمين مالي منفصل عن شخص المترشحين، هذا وفي جميع الحالات ومهما يكن فإن إعداد حساب الحملة ومسكه يقع على مسؤولية المترشح الموكل – حسب المذكرة – لأنه في النهاية هو مطالب بالتوقيع على حساب الحملة الانتخابية.

وحسب المذكرة، فإن الأمين العام المعين هو من يقوم بتحصيل أموال الحملة الانتخابية وتسديد النفقات المرتبطة بها وذلك بعد فتح حساب بنكي وحيد باسمه يفيد جميع العمليات المالية، حيث يتم إعداد حساب الحملة الانتخابية وفقا لسجل يومي يمسكه ويحتفظ به الأمين المالي للحملة شخصيا طوال فترة الحملة الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 96-2 وتحت مسؤولية المترشح الموكل.

ويتضمن حساب الحملة وملحقاته الايردات اليومية التي يتم تحصيلها على غرار تحديد تاريخ الدفع وطريقة الدفع ومصدر الإيرادات إضافة إلى طبيعتها والنفقات اليومية المدفوعة مدعمة بالفواتير والمراجع الخاصة بوسائل الدفع، مع تحديد المستفيد من الدفع والمبلغ المدفوع، وطبيعة النفقة حسب مدونة نفقات الحملة الانتخابية.

وفيما يتعلق بمدونة الإيردات والنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية، فإن لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية تلحق بهذه المذكرة مدونة الإيرادات والنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية، حيث يتم تبرير المحاسبة المعدة بـ: “جداول تسليم الصكوك أو السيولة للبنك، وثائق استلام الهبات”، فيما يخص جميع الهبات من قبل الأمين المالي، وثائق إثبات مساعدات الدولة”، إضافة الى كشف الحساب البنكي وجدول المقاربة بين الرصيد لدى البنك والرصيد البنكي المقيد في حساب الحملة الانتخابية.

في سياق آخر منعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المترشحين من استعمال مكبرات الصوت خلال الحملة الانتخابية قرب المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

كما منعت السلطة في تعليمة لها موجهة لمنسقيها الولائيين على المترشحين استعمال دور العبادة، المؤسسات التعليمية والتكوينية والإدارات العمومية في الدعاية الانتخابية.

ووضعت الهيئة جملة من الشروط لمتابعة سير الحملة الانتخابية وتنظيمها عبر مختلف الولايات ومنها: توزيع قاعات الاجتماعات والهياكل المعتمدة على المترشحين بالقرعة لاحتضان التجمعات من قبل المنسق الولائي.

ويقدم منظم الاجتماع هويته الشخصية، عنوانه، أرقام بطاقة هويته، الهدف من الاجتماع، عدد الأشخاص المنتظر حضورهم، مكان وتاريخ الاجتماع ومدته.

وتعقد التجمعات في المنشآت المعتمدة العمومية وتكون محل حراسة أمنية مناسبة على أن تختتم الاجتماعات العمومية على الساعة 19 مساء ويمكن تقديم الوقت وتأخيره من قبل منسق المندوبية الولائي.

كما يتعين على المترشحين ضمن الأحزاب أو القوائم الحرة تقديم طلب الترخيص للاجتماع للوالي يوما من قبل، ويجب على منظمي التجمعات الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا.