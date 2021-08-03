“لا صعوبات في جمركة مكثفات الأكسجين!”

أكدت المديرية العامة للجمارك في بيان لها الثلاثاء، ضمان المعالجة الآنية للعتاد الطبي المستورد لمواجهة وباء كوفيد-19 لاسيما مكثفات الأكسجين، نافية وجود أي صعوبات في جمركتها.

وجاء في البيان “لقد لاحظت المديرية العامة للجمارك تداول بعض التسجيلات العارية عن الصحة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما يزعم بادعاءات مغرضة، بوجود صعوبات في جمركة العتاد الطبي (مكثفات الأكسجين) من طرف مصالح الجمارك العملياتية”.

وعليه، فإن “مصالح الجمارك الجزائرية تكذب هذه الإدعاءات المغرضة وتفند محتواها، جملة وتفصيلا، وتؤكد تجند كل أعوانها، ضباطها وإطاراتها وبكل عزم وتفان، في التجسيد الصارم والمحكم للإجراءات التسهيلية والتبسيطية المؤطرة خصيصا واستباقيا من طرف مصالحها العملياتية، للاستجابة الناجعة والمعتادة والمتواصلة، بالرفع الفوري لكل البضائع، المعدات والمواد المستوردة في إطار تجسيد الآليات الوطنية لمكافحة تفشي وباء كورونا، بالتنسيق المحكم والتام مع مختلف الهيئات والشركاء المتدخلين في معالجة السلسلة اللوجيستية لتدفق البضائع”.