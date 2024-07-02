لا طعن في قرارات توجيه التلاميذ إلا عبر الأرضية الرقمية

انخراط الأولياء في المنصة إلزامي للتعرف على النتائج

دعت وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرياتها الولائية، أولياء تلاميذ أقسام الرابعة متوسط المتمدرسين، إلى ضرورة فتح حساب خاص بهم في النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية، لكي يتسنى لهم الطعن في قرارات مجالس القبول والتوجيه، وهي العملية التي انطلقت رسميا في 30 جوان الفائت وتمتد إلى غاية الـ17 جويلية الجاري.

ووجهت إدارات المؤسسات التربوية نداء يحمل طابع الاستعجال إلى أولياء تلاميذ أقسام الرابعة متوسط المتمدرسين غير المنخرطين في النظام المعلوماتي للمنصة الإلكترونية لقطاع التربية الوطنية، لحثهم على ضرورة فتح حساب في الفضاء المخصص لهم، عبر رابط مستحدث ومبتكر لهذا الغرض، في أقرب الآجال، وذلك لكي يحافظ المعني بالأمر على كافة حقوقه.

وفي هذا الشأن، لفتت نفس المصالح إلى انخراط أولياء الأمور في الفضاء الرقمي الخاص بهم، سيسمح لهم من التعرف عن قرب على قرارات التوجيه لمجلس القبول والتوجيه، بعد الإعلان عن امتحان شهادة التعليم المتوسط، وكذا للطعن في قرارات مجلس القبول والتوجيه، وهي العملية التي انطلقت بشكل فعلي في الـ30 جوان الفارط، وستختتم في الـ17 جويلية الجاري.

وفي نفس السياق، أبرزت المصالح ذاتها أن عملية الطعن في قرارات مجالس القبول والتوجيه، تتم عبر فضاء الأولياء بالأرضية الرقيمة لوزارة التربية الوطنية دون سواها.

يذكر أن الوزارة الوصية وفي منشور وزاري صدر عنها نهاية شهر ماي المنصرم، قد حددت بدقة كيفيات الطعن في قرارات مجالس القبول والتوجيه، إذ أوضحت بأن مدير المؤسسة التعليمية المتوسطة أو الثانوية، مطالب بالتكفل بمهمة تأكيد “طلبات الطعون” المؤسسة عبر حسابه الخاص، مع وجوب رفع كل وثيقة ثبوتية في آجال أقصاها 17 جويلية المقبل، والتي يجب أن تجرى على مدار 18 يوما.

إلى ذلك، فإن رئيس المؤسسة التروية مدعو أيضا للقيام بمهمة دراسة “طلبات الطعون”، مع مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وإبداء رأيه بشأنها وتدوينه في محضر عبر حسابه الخاص، في الأرضية الرقمية للوزارة، ليتم البت فيها من قبل اللجنة الولائية للطعن، في الفترة الممتدة من 18 إلى 20 جويلية الحالي، على أن يتم إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالطعن وإعادة توجيه التلاميذ الذين تم قبول التماساتهم على مستوى اللجنة الولائية قبل تاريخ 31 جويلية المقبل كأقصى تقدير، لأجل تمكينهم من الالتحاق بمؤسساتهم التربوية مع بداية الدخول المدرسي المقبل في أحسن الظروف مثل باقي زملائهم.

للإشارة، فإن الطعن يعد إجراء يمكّن أولياء التلاميذ المعنيين من طلب مراجعة قرارات مجالس القبول والتوجيه في الحالتين المذكورتين في القرار رقم 74 المؤرخ في 12 جويلية 2018 المذكور في المرجع، شريطة تقديم الأدلة الثبوتية.