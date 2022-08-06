-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

لا علاوات أو زيادات للمنتخبين المحليّين المنتدبين

ع. س
  • 120
  • 0
لا علاوات أو زيادات للمنتخبين المحليّين المنتدبين

أكدت المديرية العامة للميزانية، بوزارة المالية أن المنتخبين المحليين المنتدبين قبل 01 مارس 2022 والمحتفظين بأجرتهم بعنوان مناصب عملهم لا يمكن لهم الاستفادة من الزيادة في النقطة الاستدلالية، لأن تاريخ انتدابهم كان سابقا لتاريخ المرسوم الرئاسي 22/138.

وأوضحت ذات المديرية، في مراسلة توضيحية بتاريخ 26 جويلية الماضي، اطلعت عليها “الشروق”، أنه “لا يمكن مراجعة العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين الموافقة لرواتبهم بعنوان إدارتهم الأصلية وذلك بعد صدور القانون الجديد مارس الماضي المتعلق بتعديل الشبكة الاستدلالية والمُحدد لرواتب الموظفين ونظام دفع رواتبهم”.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الجمعة 05 أوت 2022

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 05 أوت 2022

لجنة ماكرون حيلة للتغطية على جرائم الاستعمار

لجنة ماكرون حيلة للتغطية على جرائم الاستعمار

… لا سقوط للفرنسيّة بالابتدائي!

… لا سقوط للفرنسيّة بالابتدائي!

وزارة التربية تعلن عن إجراءات جديدة لتخفيف المحفظة المدرسية

وزارة التربية تعلن عن إجراءات جديدة لتخفيف المحفظة المدرسية

الصناعة الصيدلانية: غلق شركة لاستيراد المستلزمات الطبية لهذا السبب!

الصناعة الصيدلانية: غلق شركة لاستيراد المستلزمات الطبية لهذا السبب!

الرئيس تبون يكرم الرئيس الأسبق اليامين زروال وقيادات عسكرية سابقة

الرئيس تبون يكرم الرئيس الأسبق اليامين زروال وقيادات عسكرية سابقة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد