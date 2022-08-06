لا علاوات أو زيادات للمنتخبين المحليّين المنتدبين

أكدت المديرية العامة للميزانية، بوزارة المالية أن المنتخبين المحليين المنتدبين قبل 01 مارس 2022 والمحتفظين بأجرتهم بعنوان مناصب عملهم لا يمكن لهم الاستفادة من الزيادة في النقطة الاستدلالية، لأن تاريخ انتدابهم كان سابقا لتاريخ المرسوم الرئاسي 22/138.

وأوضحت ذات المديرية، في مراسلة توضيحية بتاريخ 26 جويلية الماضي، اطلعت عليها “الشروق”، أنه “لا يمكن مراجعة العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين الموافقة لرواتبهم بعنوان إدارتهم الأصلية وذلك بعد صدور القانون الجديد مارس الماضي المتعلق بتعديل الشبكة الاستدلالية والمُحدد لرواتب الموظفين ونظام دفع رواتبهم”.