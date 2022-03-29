لا عمرة في رمضان.. وتحويلات البنوك تستغرق أسابيع

بسبب الإجراءات الجديدة.. نقابة الوكالات السياحية:

أكدت النقابة الوطنية للوكالات السياحية أن دفتر الشروط الجديد المنظم لعملية العمرة، لاسيما في مادته المتعلقة بإلزامية تحويل العملة الصعبة عن طريق البنوك، سيؤخر تنظيم هذه الشعيرة لأزيد من شهر، وهو ما يحرم الجزائريين من زيارة البقاع المقدسة خلال شهر رمضان.

بلحاج: نطالب بتعليمات صارمة للبنوك من أجل تسهيل العملية

وأكد رئيس النقابة، نذير بلحاج، الثلاثاء، في تصريح لــ”الشروق”، أن الإجراءات البنكية في الجزائر لتحويل العملة الصعبة إلى السعودية تستغرق أزيد من 25 يوما، وهو ما جعل الوكالات تتعامل بنظام الحقائب المالية مع الشركاء السعوديين، وكان الأجدر حسبه تطبيق الشروط الجديدة بداية من الموسم القادم، لمنح الوكالات أريحية في تطبيق الإجراءات التنظيمية الجديدة، “وإعلان دفتر الشروط عشية رمضان، سيجعل تنظيم هذه الشعيرة في هذا الشهر أمرا مستحيلا، جراء استغراق التحويلات البنكية للعملة الصعبة أسابيع إضافية من الانتظار”.

وقال بلحاج أن السعودية أعفت الجزائر رفقة بعض البلدان على غرار سوريا وتونس والمغرب من إجبارية التحويلات البنكية للعملة الصعبة للتحقق من المسار النظيف للأموال، والأمر حسبه ساري المفعول لحد الساعة، “وإقدام ديوان الحج على فرض هذه العملية بدافع تعزيز الشفافية المالية أمر مقبول، غير أنه يتعارض مع تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإسراع في فتح العمرة أمام الجزائريين، وكلنا يعلم أن أغلب المواطنين يحبذون أداء هذه الشعيرة خلال رمضان لما تحمله من أجر وثواب”.

وقال رئيس النقابة أن الكثير من الوكالات عارضت تطبيق دفتر الشروط في هذه المرحلة، وهددت بمخالفته في حال مواجهتها لعراقيل بيروقراطية في التحويلات المالية، وعودتها للنظام القديم ربحا للوقت، “خاصة وأن أغلب الوكالات تعرضت لخسائر فادحة جراء توقف نشاطها لمدة عامين، وكانت تعول على شهر رمضان لإنعاش نشاطها ومداخيلها”.

وطالب المتحدث بتوجيه تعليمات صارمة للبنوك المعنية بالتحويلات المالية من أجل الإسراع في عملية التحويل وعدم اعتمادها الطرق التقليدية القديمة، حيث تستغرق العملية مدة طويلة، وقال أن ديوان الحج مطالب بالتدخل العاجل لتسهيل هذه الشروط لتفادي المزيد من التأجيل في تنظيم هذه الشعيرة.