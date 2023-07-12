لا عهد لي بِالملاهي اللّيلية وتمنّيت أن أكون رجل إطفاء

في تصريحات للدولي الجزائري حمد عبدلي

حمد عبدلي في إحدى مقابلات المنتخب الوطني الجزائري.

تطرّق الدولي الجزائري حمد عبدلي متوسّط ميدان هجوم فريق أونجي الفرنسي، إلى جوانب عديدة لها صلة بِالرياضة وأمور أخرى خارج أسوار الملاعب.

ويرتبط حمد عبدلي (23 سنة) مع نادي أونجي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026. وهو فريق نزل مُؤخّرا إلى بطولة القسم الثاني الفرنسي.

وأجرى الدولي الجزائري مقابلة صحفية مع مجلّة “أونز مونديال” الفرنسية، ونشرت تفاصيلها، الأربعاء.

ونُقدّم لكم فيما يلي أبرز ما جاء على لسان حمد عبدلي.

– ثمّن تمثيله لِألوان المنتخب الوطني الجزائري، وأعرب عن أمله في تلقّي الاستدعاءات عشية كلّ موعد لـ “الخضر”.

– يأمل في البقاء بِحظيرة النّخبة، ما يعني أنه يرغب في ترك فريق أونجي هذه الصّائفة.

– يُصنِّف البطولة الإنجليزية في خانة أفضل دوري في العالم.

– وصف رياض محرز بـ “أسطورة” الكرة الإفريقية، وزميله آرلينغ هالاند بـ “وحش” الشّباك.

– نبيل بن طالب هو اللاعب الجزائري الأكثر مخالطة ومجالسة له، خاصّة وأنهما ينتميان إلى نادٍ واحد.

– غادر مقاعد الدراسة مُبكّرا، ويقول إنه كان يجد نفسه في ممارسة كرة القدم، ويرغب في تحقيق طموحاته بِالانخراط في هذه الرياضية.

– لو لم يُمارس كرة القدم، كان يتمنّى لو يُزاول مهنة رجل إطفاء.

– هادئ وغير عصبي، ويحدث أن يتأخّر عن موعد ركوب الطائرة ولا ينزعج، مقارنة بِالآخرين.

– مُتزوّج ويقضي وقت الفراغ في البيت، ولا عهد له بِالملاهي اللّيلية.

– يحدث في بيته أن ينهمك في ممارسة لعبة “بلاي ستيشن”، وتنشغل الزوجة بِمشاهدة مسلسلها المُفضّل عبر حاسوب لوحي! ولسنا ندري ماذا سيقول علماء الاجتماع عن هذا النّوع الجديد من العلاقات الأسرية!