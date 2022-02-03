لا غالب ولا مغلوب في البطولة الوطنية

لُعبت مساء الخميس مقابلتان متأخّرتان، من عمر الجولة السابعة لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وتعادل شباب قسنطينة خارج القواعد بِهدف لِمثله مع نادي البارادو، مثلما افترق فريق شبيبة القبائل ومضيفه نادي اتحاد العاصمة بِلا فائز ولا خاسر، لكن هذه المرّة بِتعادل سلبي.

وبات شباب قسنطينة يجمع 29 نقطة في المركز الـ 4، ويتموقع نادي الباردو في الرّتبة الـ 5 بِرصيد 28 نقطة، ويحوز اتحاد العاصمة 27 نقطة في المركز الـ 6، وتشغل شبيبة القبائل الرّتبة الـ 8 بِمجموع 25 نقطة.

وتبقى تنقص نادي البارادو وشبيبة القبائل مباراة متأخّرة، عِلما أنه لُعبت 16 جولة من عمر البطولة الوطنية، إلى غاية عصر الأحد الماضي.

وفي سياق له صلة بِأجندة البطولة، تُجرى مباراة شبيبة القبائل والزائر نادي البارادو لِحساب الجولة الـ 17، في تاريخ لاحق، بعدما كانت مبرمجة مساء الإثنين المقبل. وذلك لِانشغال “الكناري” يوما من قبل بِمنافسة كأس “الكاف”.

أمّا المباراة المتأخّرة عن الجولة الـ 8 بين نادي البارادو والمضيف سريع غليزان، فتقام في الـ 9 من فيفري الحالي، بدلا من الـ 11 من الشهر ذاته.

وفي ركن التهديف، هزّ المهاجم أحمد النذير بن بوعلي شباك “السنافر” لِمصلحة فريقه البارادو، ورفع غلّته إلى 9 أهداف. ملتحقا بِمتصدّر لائحة الهدّافين لاعب الخط الأمامي لِاتحاد بسكرة هشام مختار.