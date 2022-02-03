-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لا غالب ولا مغلوب في البطولة الوطنية

علي بهلولي
  • 205
  • 0
لا غالب ولا مغلوب في البطولة الوطنية

لُعبت مساء الخميس مقابلتان متأخّرتان، من عمر الجولة السابعة لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وتعادل شباب قسنطينة خارج القواعد بِهدف لِمثله مع نادي البارادو، مثلما افترق فريق شبيبة القبائل ومضيفه نادي اتحاد العاصمة بِلا فائز ولا خاسر، لكن هذه المرّة بِتعادل سلبي.

وبات شباب قسنطينة يجمع 29 نقطة في المركز الـ 4، ويتموقع نادي الباردو في الرّتبة الـ 5 بِرصيد 28 نقطة، ويحوز اتحاد العاصمة 27 نقطة في المركز الـ 6، وتشغل شبيبة القبائل الرّتبة الـ 8 بِمجموع 25 نقطة.

وتبقى تنقص نادي البارادو وشبيبة القبائل مباراة متأخّرة، عِلما أنه لُعبت 16 جولة من عمر البطولة الوطنية، إلى غاية عصر الأحد الماضي.

وفي سياق له صلة بِأجندة البطولة، تُجرى مباراة شبيبة القبائل والزائر نادي البارادو لِحساب الجولة الـ 17، في تاريخ لاحق، بعدما كانت مبرمجة مساء الإثنين المقبل. وذلك لِانشغال “الكناري” يوما من قبل بِمنافسة كأس “الكاف”.

أمّا المباراة المتأخّرة عن الجولة الـ 8 بين نادي البارادو والمضيف سريع غليزان، فتقام في الـ 9 من فيفري الحالي، بدلا من الـ 11 من الشهر ذاته.

وفي ركن التهديف، هزّ المهاجم أحمد النذير بن بوعلي شباك “السنافر” لِمصلحة فريقه البارادو، ورفع غلّته إلى 9 أهداف. ملتحقا بِمتصدّر لائحة الهدّافين لاعب الخط الأمامي لِاتحاد بسكرة هشام مختار.

مقالات ذات صلة
هكذا فضل “السلطان” بلايلي أوروبا على البقاء في الخليج

هكذا فضل “السلطان” بلايلي أوروبا على البقاء في الخليج

هجوم جزائري على صفحات نادي بريست بسبب بلايلي

هجوم جزائري على صفحات نادي بريست بسبب بلايلي

لمّا يُجبَر أنتشيلوتي على العودة إلى مقاعد الدراسة!

لمّا يُجبَر أنتشيلوتي على العودة إلى مقاعد الدراسة!

أكثر من 15 لاعبا جزائريا محترفا تحركوا خلال “الميركاتو الشتوي” الحالي

أكثر من 15 لاعبا جزائريا محترفا تحركوا خلال “الميركاتو الشتوي” الحالي

بلماضي: زوبا مُعلّم وأسطورة في عالم كرة القدم

بلماضي: زوبا مُعلّم وأسطورة في عالم كرة القدم

وفاة المدرب الذي أحرز كأس الجمهورية عام 1991

وفاة المدرب الذي أحرز كأس الجمهورية عام 1991

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد