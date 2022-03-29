لا فرق عندي بين الكتابة بالعربية والفرنسية وسأواصل فضح النفاق

أمين الزاوي يطلق جديده "شوينقوم" ويصرح:

عاد أمين الزاوي إلى معرض الجزائر، بإصدار كتابين، الأول بالفرنسية “الجوع الأبيض”، عن منشورات “ثفاث”. والثاني، بالعربية عن الاختلاف، بعنوان “شوينقوم”. رواية قال إنها تطرح موضوع إنزال الحلفاء في الجزائر، وفي منطقة الغرب الجزائري تحديدا. وهي رواية تتخذ من هذه الحادثة التاريخية متكأ لطرح موضوع وصول “الشوينقوم” أو العلكة إلى الجزائر.

وقال أمين الزاوي، على هامش مشاركته في ندوة حول “الكتابة بين المتعة والاحتراف وعلاقة الكاتب بالناشر”، إنه لا يزال يعتبر نفسه كاتبا هاويا وليس محترفا. وهذا، رغم إصداره- حتى الآن- 14 عملا بالعربية و13 عملا بالفرنسية. وبرّر الزاوي نظرته هذه بكونه يكتب بعفوية وحب للكتابة ولديه مشروع روائي يقوم على استفزاز الإشكاليات المطروحة في المجتمع، قائلا: “أنا لست كاتب رواية، ولكن كاتب مشروع. أنا لا أكتب عن الدين، ولكن أكتب عن التدين وعن النفاق الاجتماعي والسياسي والديني”، مضيفا: “لا فرق عندي بين أن أكتب بالعربية أو الفرنسية، ولا أضع عادة القارئ في حساباتي عندما أكتب. ففي النهاية، كلنا مترجمون عندما نكتب، سواء بالعربية أم الفرنسية، لأننا نحلم بالجزائرية”.

وعاد الزاوي، من خلال مداخلته، إلى بداياته في الكتابة، قائلا إن مصدر إلهامه الأول في الحكاية كان أمه ثم كتاب ألف ليلة وليلة، الذي استثمرت فيه رواية أمريكا اللاتينية أفضل منا.

من جهة أخرى، عاد أمين الزاوي إلى علاقة الكاتب بالناشر، حيث قال المتحدث إنه ومن خلال تجربة النشر التي تنقل عبرها من المشرق إلى فرنسا والجزائر، فإن أغلب الناشرين الجزائريين غير محترفين ولا يملكون لجان قراءة ولا إستراتيجية، ولا حتى ما يعرف بالمحرر الأدبي.. وهذا، عكس ما وجده في دور النشر الفرنسية والأجنبية عموما، التي يعتبر فيها الكتاب سلسلة معقدة ومترابطة من العمليات تبدأ من الكاتب وتنتهي بالموزع.