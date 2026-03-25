“لا لحرب أخرى”.. سانشيز يحذّر: الشرق الأوسط قد يواجه أسوأ السيناريوهات

“لا لحرب أخرى”.. سانشيز يحذّر: الشرق الأوسط قد يواجه أسوأ السيناريوهات

حذّر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من سيناريو” أسوأ بكثير” من حرب العراق قائلاً: “آخر ما كان يحتاجه العالم هو حرب أخرى.”

وفي مداخلته أمام البرلمان الإسباني، الأربعاء، لعرض موقف حكومته الاشتراكية من تصاعد الحرب في الشرق الأوسط. رسم سانشيز مقارنات مع صراعات سابقة، خاصة حرب العراق، وحذّر من خطورة ما يحدث في العالم الآن.

وأكد سانشيز أن الوضع الدولي اليوم أكثر إثارة للقلق مما كان عليه في عام 2003، قائلاً: “نحن لا نواجه السيناريو نفسه، بل شيئاً أسوأ بكثير، بإمكانات تأثير أوسع وأعمق بكثير.”

وفي خطاب شديد اللهجة، عدّد سانشيز ما يراه نتائج هذا الصراع قائلاً: “لقد نجحوا في تقويض الشرعية الدولية، وزعزعة استقرار الشرق الأوسط، وإشعال الصراعات مجدداً في العراق ولبنان، ودفن غزة تحت أنقاض النسيان واللامبالاة، وتحفيز البرامج النووية في باكستان وكوريا الشمالية، ونقل انعدام الأمن إلى دول الخليج، ومنح فلاديمير بوتين أكثر من 8 مليارات يورو لتمويل حربه، وتفاقم صعوبات الطاقة، وفي إيران استبدال خامنئي بخامنئي آخر باختصار: “هذه كارثة مطلقة.”

كما شكك رئيس الحكومة الإسبانية في جدوى الهجوم العسكري، وانتقد أداء الرئيس الأمريكي ترامب معتبراً أنه يفتقر إلى استراتيجية واضحة في إيران، متسائلاً: “السؤال الذي يجب أن نطرحه جميعاً هو: ما الفائدة من كل هذا الدمار؟.”

ومن خلال هذه الكلمة، جدّد سانشيز تأكيد موقف الحكومة الإسبانية الداعم لاحترام القانون الدولي، محذّراً من مخاطر التصعيد الذي قد تكون له، بحسب قوله، عواقب عالمية أكثر خطورة، مؤكداً: “نحن نقول لا لتكرار أخطاء الماضي؛ نحن نقول: لا للحرب”.

100 مليار دولار خسائر قطاع الطاقة في قطر

100 مليار دولار خسائر قطاع الطاقة في قطر

الحرب على إيران ولبنان تقتل وتصيب 87 طفلا كل يوم

الشرطة الفرنسية تداهم بنك روتشيلد

“لن نذهب معك حتى لآخر الشارع”.. وزير إسباني يرد على نتنياهو

استمرار غلق الأقصى لليوم الـ25 على التوالي

أسعار النفط تتراجع بنسبة 8 بالمئة

